美國康州議會友台決議 表彰台灣關係法45週年

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美國康乃狄克州眾議會今天無異議通過友台決議，表彰台灣關係法45週年，恭賀台灣1月順利完成總統大選，並肯定台灣是美國維護印太地區和平穩定不可或缺的夥伴。

這項決議由康州眾議會友台小組主席萊恩（Kevin Ryan）領銜推動，目的在紀念康乃狄克與台灣締結姊妹州關係25週年。

決議寫道，台灣民主蓬勃發展、自由市場經濟繁榮，與美國信奉相同原則與價值，為互惠關係奠定堅實基礎。台灣關係法與對台六項保證是美台關係基石，有助維護台海和平穩定；台海和平穩定對維護自由開放的印太地區至關重要，而台灣是捍衛區域和平穩定不可或缺的夥伴。

決議提到，美國曾協助台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UFNCCC），也將繼續支持台灣參與聯合國及其他國際組織。

康州眾議會恭賀台灣1月13日完成自由公平的總統大選，祝福正副總統當選人賴清德、蕭美琴持續成功。

決議支持美台深化經貿關係，提及台灣有意和美國簽署雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA），期盼加入美國發起的印太經濟架構（IPEF）。此外，決議支持康州與台灣加強教育交流，並仿照美國其他36州簽署駕照互惠協定。

駐紐約辦事處長李光章受邀到場見證決議通過，並出席與康州議會合辦的慶祝茶會。

李光章在茶會致詞表示，美國總統拜登政府多次肯定台灣是成功的民主故事、世界的良善力量、美國值得信賴的夥伴。台美堅若磐石的夥伴關係獲美國國會跨黨派支持，期盼台灣與康州在既有良好基礎上深化產業、科技合作及教育交流，攜手共譜民主成功故事的新篇章。（編輯：郭中翰）1130418