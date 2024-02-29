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美佛州參議會賀新任正副總統 挺台參與經貿組織

2024/2/29 10:54（2/29 11:06 更新）
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台灣關係法立法45週年之際，美國佛羅里達州參議會28日通過決議，祝賀賴清德與蕭美琴當選正副總統，並支持台灣加入CPTPP與IPEF。圖左至右：佛州眾議員史奈德、駐邁阿密辦事處處長周啟宇、佛州眾議員卡布瑞拉、佛州眾議員修福。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年2月29日
台灣關係法立法45週年之際，美國佛羅里達州參議會28日通過決議，祝賀賴清德與蕭美琴當選正副總統，並支持台灣加入CPTPP與IPEF。圖左至右：佛州眾議員史奈德、駐邁阿密辦事處處長周啟宇、佛州眾議員卡布瑞拉、佛州眾議員修福。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年2月29日
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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）台灣關係法立法45週年之際，美國佛羅里達州參議會今天通過決議，祝賀賴清德與蕭美琴當選總統、副總統，肯定台灣民主發展，並支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定與印太經濟架構。

為紀念台灣關係法立法45週年，佛州參議院今天通過友台決議案。

決議文指出，台灣在1月13日舉行總統大選，賴清德與蕭美琴當選下一屆正副總統，台灣人民無畏中國在選舉期間的打壓與脅迫，堅決捍衛自由民主制度，象徵台灣民主發展成熟，以及台美兩國共享民主自由的核心價值。

決議文指出，4月10日適逢「台灣關係法」立法通過45週年，該法案為美台人民之間的經貿與文化關係奠定基礎。台灣是美國第9大貿易夥伴，也是佛州在亞太區域第4大貨物貿易夥伴。台灣與佛州間有不少城市締結為姊妹市。副總統當選人蕭美琴去年以駐美代表身分拜會佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），也進一步提升台灣與佛州情誼。

佛州參議會也透過決議文，強力支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與「印太經濟架構」（IPEF），以繼續深化台美經貿關係。（編輯：馮昭）1130229

駐邁阿密辦事處處長周啟宇（站立者）應佛州參眾議會16位友台議員邀請，就台灣關係法立法通過45年來，對維護印太區域和平穩定及安全繁榮所發揮關鍵作用分享看法。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年2月29日
駐邁阿密辦事處處長周啟宇（站立者）應佛州參眾議會16位友台議員邀請，就台灣關係法立法通過45年來，對維護印太區域和平穩定及安全繁榮所發揮關鍵作用分享看法。（駐邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 113年2月29日
#台灣
#賴清德
#蕭美琴
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