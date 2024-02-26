蕭美琴：政府做無人機產業後盾 打進世界盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣26日電）副總統當選人蕭美琴今天到嘉縣視察亞洲無人機AI創新應用研發中心時說，無人機產業應用極廣，是全世界爭相發展重點，政府會做產業後盾加速發展，幫台灣產業打進世界盃。

蕭美琴下午到嘉義縣視察亞洲無人機AI創新應用研發中心，並在民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠和嘉義縣長翁章梁等人陪同下與廠商商討產業發展。

座談會中，蕭美琴表示，翁章梁曾提出將嘉義縣打造成全台無人機產業發展重鎮，需要更多政策關心，雖然她尚未上任，不具任何公權力在身，但仍把握機會，了解台灣各產業的競爭力，加速政府推行相關計畫，要做無人機產業的後盾。

蕭美琴指出，無人機是全世界爭相發展的重點，應用極廣，跟人民安全和未來產業發展息息相關。在台灣可以看見運用在娛樂、農業和防災等領域，更在俄烏戰爭扮演攻擊、防守的重要角色，所以台灣發展無人機產業刻不容緩，有其必要性。

她提到，近年來台灣的半導體產業受到國際關注，台灣以園區型態，整合產業上中下游，擁有完整的生態供應鏈做到全世界無可替代的競爭力。

蕭美琴表示，台灣投入無人機發展已有時日，但在國防領域起步較其他國家晚，可以借鏡其他國家經驗，由政府帶頭參與，針對法規、政策及人才培養擬訂計畫，一定會快速超前打進世界盃。（編輯：郭諭儒）1130226