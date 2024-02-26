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首頁 / 政治

蕭美琴：民進黨是很大舞台 讓年輕人參與政治

2024/2/26 15:40
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（中央社記者葉素萍台北26日電）為擴大聽取年輕世代的聲音，民進黨發言人吳崢今天說，民進黨規劃在3月、4月陸續舉辦幾場青年論壇，做為賴清德政府上台推動青年政策相關依據；民進黨副總統當選人蕭美琴說，民進黨是一個很大的舞台，讓年輕人參與政治。

吳崢今天受訪表示，民進黨一直都很重視年輕人的聲音，選後非常多年輕人透過社群提供黨內改進意見，或者打電話、傳訊息到黨部，選後也有青年入黨潮，民進黨希望擴大聽取年輕世代的聲音。

吳崢說，目前規劃在大約3月到4月時，陸續舉辦幾場青年論壇，不論是面對黨內年輕黨公職，或是辦成開放的形式，邀請更多的年輕人給予民進黨意見，民進黨希望能夠更系統性整理青年世代對於台灣未來的想法，也作為520之後，賴清德政府上台，推動青年政策的相關依據。

另外，蕭美琴今天也透過臉書表示，這陣子她到北中南各地和國務青們見面，想當年她組成「酷哥辣妹助選團」和年輕黨工全台跑輔選，與董事長樂團在人多地方、路邊停車就開始唱歌，人潮聚集後就開始宣講，用自己方式去推動民主的前進。

蕭美琴說，過去輔選的經驗，讓她能夠對社會更加了解，並且學習如何與民眾互動。

蕭美琴表示，民進黨是一個很大的舞台，讓有理想、對未來充滿理想的年輕人能夠透過各種形式參與政治。黨主席賴清德也說過，選後的補助款有一部分會拿來栽培黨內的年輕世代。

蕭美琴說，除了鼓勵國務青們，更要謝謝大家，因為有大家對民進黨的期待及付出，民進黨才能夠繼續變好。（編輯：蘇志宗）1130226

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