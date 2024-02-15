民進黨公布第3波新任人事 李問接國際部主任

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨發言人吳崢今天公布中央黨部第3波黨務主管人事，由連江縣黨部主委李問接國際事務部主任並兼發言人，農曆年前宣布的新任社會運動部主任江志銘，今天也正式報到上任。

吳崢透過新聞稿表示，李問不僅學歷優秀、也曾擔任過台北時報記者，於國際部擔任政策幕僚，又曾在國安外交單位服務，是該領域優秀的青年專業人才，民進黨希望借重李問專業的國安外交經驗，推動政黨外交、智庫學者交流，並結合民間團體力量推動公民社會的國際交流。

吳崢指出，江志銘曾任多屆地方議員，希望透過其過去的豐富地方經驗，持續與各全國性社團聯繫互動，深化與社會百工百業對話，廣納各界建言，凝聚社會各界的共識與支持。

吳崢強調，民進黨黨務主管都已陸續到位，未來將持續進行包括組織改造、社群溝通、社會對話，3大面向啟動黨務革新，回應社會對民進黨與新執政團隊的期待。

李問也透過臉書表示，在黨主席賴清德邀請下，他將接任民進黨國際部主任，協助處理外交與國際事務。9年前，國際事務部是他擔任幕僚的起點，也是他的老家；5年前，他到馬祖落地生根，馬祖成為他的第2故鄉。

李問提到，今年5月，民進黨全國各地方黨部主委將進行改選，黨部主委任期1屆2年，他已連任1次，依規定不得連任。

李問指出，在票選產生新任主委之前，他將向地方黨部執行委員會提案，由北竿鄉民代表詹庭語代理黨部主委一職；即日起，他將轉任民進黨連江縣黨部顧問，繼續協助馬祖團隊，為需要的民眾服務與發聲。（編輯：張若瑤）1130215