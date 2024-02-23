蕭美琴：團結美國各界支持台灣力量 讓台美關係越強

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（中央社記者林敬殷台北23日電）副總統當選人蕭美琴今天表示，對美外交工作非常重要的精神就是，看到美國兩黨競爭激烈過程中，台灣千萬不能夠捲入，要用團結美國各界支持台灣的力量，讓台美關係越來越強，不要被任何政治干擾所影響。

立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，立法院副院長江啟臣擔任榮譽會長，民進黨立委王定宇與國民黨立委柯志恩擔任共同會長，副會長由民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委張啟楷擔任，共有跨黨派72位立委參與。

蕭美琴受邀出席聯誼會成立大會致詞時表示，她今天不是以副總統當選人身分，而是以立法院第9屆立委畢業生，以及立法院第9屆台美國會議員聯誼會會長身分來參加，江啟臣當時是她擔任該屆聯誼會會長時的副會長。

蕭美琴表示，恭喜台美國會議員聯誼會再次成為立法院最大的國會外交團體，也非常高興看到依舊是以跨黨派的精神組成。

蕭美琴指出，對美外交工作非常重要的精神就是，看到美國兩黨競爭激烈過程中，台灣千萬不能夠捲入，要用團結美國各界支持台灣的力量，讓台美之間關係越來越強，不要被任何政治干擾所影響。

她認為，立法院對美外交也是一樣，秉持不分黨派，大家共同合作，一起投入對台灣來說非常重要的對外關係。

蕭美琴表示，美國對台政策是依照台灣關係法及六項保證的框架，多年來不管對台灣的經濟繁榮、區域的安全與和平穩定，都扮演極為重要的角色，這也是美國與台灣的共同價值、共同利益上，同時在努力的目標。

蕭美琴說，她永遠是大家未來推動外交最好的夥伴，推動對美外交不分黨派，爭取美國不分黨派支持台灣，期盼大家共同努力，一起加油。

美國在台協會（AIT）代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、外交部次長田中光、外交部北美司司長王良玉，及包括多位美國州級的台灣辦事處代表，今天都出席這項成立大會。（編輯：謝佳珍）1130223