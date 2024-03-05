外交部：江啟臣將率團赴日 出席亞太國會議員聯合會

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（中央社記者吳昇鴻台北5日電）「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會將於11日至13日在日本東京召開，外交部今天表示，台灣將由立法院副院長江啟臣率領跨黨派立法委員共14人赴日與會，外交部將安排台灣代表團拜會日本各政黨重要人士，期待藉此促進國會外交。

台灣日本關係協會秘書長范振國今天在例行記者會上表示，「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第52屆年會及第86屆理事會將於11日至13日在日本東京召開，這次是疫情後首度以實體方式進行會議，主題為氣候變遷與大規模災害的預防與減災。

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范振國指出，台灣將由立法院副院長江啟臣率領跨黨派立法委員共14人赴日與會，會中將與各國國會議員討論氣候變遷導致災害等相關議題，也將藉此分享台灣防災與減災的經驗。

范振國說明，此次會議除台灣與日本外，包含東南亞與南太等13國國會議員也將與會，外交部將安排台灣代表團拜會日本各政黨重要人士，期待藉此促進國會外交，增進台灣與各國實質交流合作關係。（編輯：張若瑤）1130305