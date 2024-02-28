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台中228紀念追思 盧秀燕：歷史不重演才能國泰民安

2024/2/28 14:45（2/28 15:01 更新）
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台中市政府28日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕（左）、立法院副院長江啟臣（後右2）陪同受難者家屬獻花。中央社記者郝雪卿攝 113年2月28日
台中市政府28日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕（左）、立法院副院長江啟臣（後右2）陪同受難者家屬獻花。中央社記者郝雪卿攝 113年2月28日
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市府今天舉行228和平紀念追思會，市長盧秀燕表示，要記取教訓，歷史不重演，才能國泰民安；立法院副院長江啟臣說，繼續學習面對歷史錯誤，要更謙卑更真誠。

今天是228和平紀念日，台中市政府在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，江啟臣與國民黨立委黃健豪、羅廷瑋及台中市228關懷協會理事長陳恆裕、大台中228協會理事長廖苓惠、財團法人228事件基金會董事邱阿權等受難者家屬出席。

在追思會上，由盧秀燕帶領大家一起默哀1分鐘，接著邀請受難者家屬一起施放和平鴿氣球，最後在紀念碑前獻上象徵愛與和平的百合花。

盧秀燕致詞時指出，228事件是關係歷史發展及國家走向的重要事件，歷史真相要繼續發掘，歷史傷痛也不可遺忘，尤其對受難者及家屬的傷痛要繼續撫慰，並彌合社會撕裂，最重要目的是記取教訓，歷史不要再重演，唯有歷史不重演，國家才能國泰民安，社會才能和諧，唯有用愛才能攜手同心化解撕裂向前行。

江啟臣認為，要繼續學習面對歷史的錯誤，更謙卑更真誠，民主才能向前再進步，政府或民間永遠不能忘記，除了真相的發掘，撫慰的進行，更希望最後給社會帶來和解，真相、和解、撫慰是面對228事件必須要走的道路，也是台灣民主道路必須要記取的。

陳恆裕表示，過去他的父親曾被稱為匪諜而依刑法遭剝奪自由，但他現在看到有里長及議員被約談，原因是帶里民到大陸和平交流，就被稱為是中共同路人，以前是用刑法，現在則是反滲透法；台中市政府檢出瘦肉精，結果現在看起來卻是第一線檢驗人員的不對，哪有這樣的道理，他必須大聲講出來，才對得起父親。

廖苓惠則呼籲，總統大選已經結束，朝野各黨在選後應共同團結，不要為各自私心互爭，大家的敵人是對岸，不是國內，要爭等2028年選舉再來互相攻防，看到台灣自造的海鯤號潛艦下水，台灣有武器，大家就不要害怕，共同團結對抗外敵。（編輯：陳仁華）1130228

台中市政府28日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕（右5）帶領與會者施放和平鴿氣球。中央社記者郝雪卿攝 113年2月28日
台中市政府28日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕（右5）帶領與會者施放和平鴿氣球。中央社記者郝雪卿攝 113年2月28日
#228事件
#江啟臣
#盧秀燕
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