台糖肉片瘦肉精疑雲 江啟臣：中央應協助地方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）行政院長陳建仁質疑台中市政府未給台糖15天申覆檢驗，立法院副院長江啟臣今天表示，面對食安問題，中央地方應要合作，甚至中央要協助地方政府，此時不應該找戰犯。

台中市在農曆春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，行政院啟動擴大採檢未再檢出。立法院昨天邀請陳建仁針對民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討進行專案報告並備質詢。陳建仁表示，台中市政府應該給台糖15天申覆檢驗，卻沒做，直接發布消息，這樣合理嗎。

江啟臣今天搭乘台中東勢新丁粄節雙層巴士專車前，接受媒體訪問，他指出，食安問題零容忍、要真相，民代在國會質詢是希望還原真相，不要讓民眾對食安有疑慮。

江啟臣說，面對食安問題，中央、地方應該要合作，甚至中央要協助地方政府，這時候不該找戰犯。他強調，現在是新國會，代表新民意，行政院要調整心態，面對新的民意，行政院不要停留在舊的一頁。

江啟臣對第一線食安人員表達感謝，他說，第一時間發現食安問題並揭露，訊息透明本就是食安把關最重要一環，此時不該檢討辛苦的食安處人員，應該是揭露真相。

江啟臣表示，行政院若覺得過程有問題，應該要拿出證據，陳建仁既然說食安是科學，是科學就不要牽扯政治，有幾分證據，講幾分話，民眾期待食安真相。（編輯：謝雅竹）1130224