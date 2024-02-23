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藍委指打擊食安人員 陳建仁駁斥反批挑撥離間

2024/2/23 17:55
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（中央社記者郭建伸、賴于榛台北23日電）國民黨立委王育敏今天在立法院會質詢指出，行政院長陳建仁認定台糖豬肉瘦肉精疑雲屬實驗室污染，是先射箭才畫靶，不該回過頭打擊食安人員。陳建仁駁斥，他完全不同意，並指王育敏挑撥離間，質詢場面一度火爆。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

談及台糖豬肉瘦肉精疑雲，國民黨立委王育敏指出，陳建仁是中研院院士，還擔任過中研院副院長，但今天備詢答覆民進黨立委卻先射箭才畫靶，已經認定這件事就是實驗室污染。

陳建仁表示，不管是飼養場、屠宰場、賣場，所有肉品都沒有檢驗出瘦肉精西布特羅，西布特羅進口後只分布在24家實驗室，且只有台中市政府實驗室那一塊肉有檢驗出西布特羅，同一批其他肉品通通測不出西布特羅，政府有履歷溯源，可以知道哪些是同一批肉。

王育敏詢問，是否就是認定實驗室污染。陳建仁說，排除掉其他可能污染來源後，就得出台中市政府這一塊肉測出西布特羅，反問「西布特羅哪裡來？」

王育敏質疑，專家會議還沒開完、結論也未出爐，現在就認定實驗室污染，對第一線食安人員是否公平。陳建仁說，這是邏輯科學的推論，並指王育敏一直給他貼標籤。

食藥署昨天召開食安專家會議討論，傳出列席的台中市食安處人員淚灑會場。王育敏批評，食安人員是中央地方一條心，今天不該回過頭打擊食安人員。

陳建仁強調，他沒有打擊，他完全不同意王育敏的說法，「中央跟地方是合作的」、「這樣是故意挑撥離間」。雖然質詢時間截止，但陳建仁與王育敏仍在對嗆，氣氛火爆。

後來立法院長韓國瑜連忙緩頰，表示這次食安專案報告採用即問即答，要拜託委員跟官員互相尊重，共同遵守規定。

此外，對於立委質疑，台糖檢出西布特羅的國產梅花肉片，實際上同批號的肉品檢驗時市面上僅存3%左右。政院官員表示，台中市政府當時抽驗台灣國產「梅花肉片」檢出西布特羅（Cimbuterol）後，政府立即啟動溯源調查，好比針對「同班同學」的同批次豬肉產品、上游畜殖場抽驗結果，均未檢出乙型受體素。

官員說，這次抽驗同批豬肉包含台糖自送36件、衛福部檢驗12件、農業部4件共計52件，都未檢出乙型受體素，且抽樣數大於30，抽驗數目符合科學統計數目，可代表母群體，表示台糖豬肉安全無虞，請民眾不用恐慌。（編輯：蘇志宗）1130223

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