桃機開航45週年 陳建仁盼望讓全世界看到台灣

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）行政院長陳建仁與副院長鄭文燦今天出席桃機開航45週年慶，陳建仁期望藉由政府民間合作，讓全世界看到台灣；鄭文燦說，桃機累計服務8億2000萬人次會持續提升國家競爭力。

桃園國際機場公司下午在第一航廈B8候機室舉辦機場開航45週年慶祝典禮，由陳建仁、鄭文燦及航空產業等貴賓，與服務大聯盟夥伴共襄盛舉，機場公司特別製作「飛翔千萬哩 從每一個微笑開始」影片，回顧桃園國際機場發展歷程。

此外，為了讓旅客能更深入了解45年來的腳步，機場公司在第一航廈B8候機室，也設立機場大事記軌跡牆，特展展期至3月24日，與各國旅客一起回顧精彩片段。

陳建仁致詞表示，桃機從1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛歲月，機場營運如同活動開場表演的競技啦啦隊，透過彼此信任、合作與幫忙，團結一心才能有完美演出，希望大家感受桃機3萬名員工的努力。

陳建仁說，藉由政府跟民間密切合作，傳達 We are Family的觀念，就有凝聚社會的力量，讓全世界看到台灣，也將到台灣觀光的旅客都當作自己家人，未來隨著桃園機場愈來愈蓬勃發展，國家也會愈來愈好。

鄭文燦表示，桃機45年來旅運量從開航的1年404萬人次成長至最高4868萬人次，累計服務8億2000萬人次，疫情期間更完成南北跑道維修、滑行道更名，2023年是重新恢復的1年，旅運量也已恢復至疫情前73%，政府將支持推動第三航廈及第三跑道完工，提升國家競爭力。

鄭文燦說，除持續建設國2甲往西銜接台61線西濱快速道路，機場北邊將開闢國1甲，建構完整機場聯外路網。在經過SARS、非洲豬瘟及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，機場服務大聯盟熱情、專業及士氣依舊，行政院會持續支持，讓桃機成為桃園與國家的地標。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，中正機場1979年2月26日正式啟用、2006年更名為臺灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立，桃機以優越地理位置及產業經濟需求，名列亞太地區最繁忙機場之一，旅運量屢創高峰。（編輯：方沛清）1130226