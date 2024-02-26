更多編輯台推薦新聞：
行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/300
首頁 / 生活

桃機開航45週年 陳建仁盼望讓全世界看到台灣

2024/2/26 19:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）行政院長陳建仁與副院長鄭文燦今天出席桃機開航45週年慶，陳建仁期望藉由政府民間合作，讓全世界看到台灣；鄭文燦說，桃機累計服務8億2000萬人次會持續提升國家競爭力。

桃園國際機場公司下午在第一航廈B8候機室舉辦機場開航45週年慶祝典禮，由陳建仁、鄭文燦及航空產業等貴賓，與服務大聯盟夥伴共襄盛舉，機場公司特別製作「飛翔千萬哩 從每一個微笑開始」影片，回顧桃園國際機場發展歷程。

此外，為了讓旅客能更深入了解45年來的腳步，機場公司在第一航廈B8候機室，也設立機場大事記軌跡牆，特展展期至3月24日，與各國旅客一起回顧精彩片段。

陳建仁致詞表示，桃機從1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛歲月，機場營運如同活動開場表演的競技啦啦隊，透過彼此信任、合作與幫忙，團結一心才能有完美演出，希望大家感受桃機3萬名員工的努力。

陳建仁說，藉由政府跟民間密切合作，傳達 We are Family的觀念，就有凝聚社會的力量，讓全世界看到台灣，也將到台灣觀光的旅客都當作自己家人，未來隨著桃園機場愈來愈蓬勃發展，國家也會愈來愈好。

鄭文燦表示，桃機45年來旅運量從開航的1年404萬人次成長至最高4868萬人次，累計服務8億2000萬人次，疫情期間更完成南北跑道維修、滑行道更名，2023年是重新恢復的1年，旅運量也已恢復至疫情前73%，政府將支持推動第三航廈及第三跑道完工，提升國家競爭力。

鄭文燦說，除持續建設國2甲往西銜接台61線西濱快速道路，機場北邊將開闢國1甲，建構完整機場聯外路網。在經過SARS、非洲豬瘟及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，機場服務大聯盟熱情、專業及士氣依舊，行政院會持續支持，讓桃機成為桃園與國家的地標。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，中正機場1979年2月26日正式啟用、2006年更名為臺灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立，桃機以優越地理位置及產業經濟需求，名列亞太地區最繁忙機場之一，旅運量屢創高峰。（編輯：方沛清）1130226

#桃園國際機場
#陳建仁
#鄭文燦
陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
行政院建築標示不義遺址 陳建仁：提醒民主可貴
172.30.142.222