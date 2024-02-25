感謝藥師送藥到府助防疫 鄭文燦：追補8300萬經費

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（中央社記者曾以寧台北25日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，COVID-19疫情期間，社區藥局藥師協助送藥到府，認真完成居家照護這項不可能的任務，除原有預算，已再簽准約新台幣8300萬元，預計3月可追補。

鄭文燦出席中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴並致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，藥師協助送藥到府，要上雲端查用藥紀錄、配送抗病毒藥物，社區藥局站在社區第一線，藥師們非常認真地完成了居家照護這個不可能的任務。

鄭文燦說，「送藥到府當然有預算」，但藥師公會全聯會理事長黃金舜向衛生福利部反映，律師諮詢也有費用，藥師諮詢卻沒有半點錢，因此希望「送藥到府能不能補一點錢」。經行政院開2次會議討論，自己已經簽准了約8300萬元藥事服務費，衛福部預計3月就可以追補，對社區藥局過去的努力表達感謝。

衛福部長薛瑞元會後接受媒體聯訪說明，藥師們在疫情時，曾經提供許多協助，其中有一個就是送藥到府。

薛瑞元說，當時被居家隔離的民眾，有需要抗病毒藥或其他藥品的時候，家屬有時沒辦法幫忙拿藥，若居家照護醫師又開出處方，藥師就會拿到處方，把藥送到府，「這方面藥師其實幫了很大的忙，很辛苦，也擔負很大的風險」。

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黃金舜致詞指出，藥師公會全聯會去年突破外交困境，爭取到在台灣舉辦2023亞洲藥學會，有3000名藥師參加、亞洲24國家代表出席，場面盛大，且出席國家一致表示讚賞，代表台灣藥師能力優秀；感謝政府讓藥師調劑費提升6點，台灣處方1年3億多張，藥師1年的收入增加20多億元。

黃金舜說，疫情期間社區藥局參與口罩實名制、防疫酒精配送、快篩實名制、藥品配送、送藥到府等，非常感謝執政黨看到藥師在專業領域的重要性，讓藥師有機會參與防疫工作，大大提升藥師專業，更提高民眾對藥師的敬愛度。（編輯：管中維）1130225