台灣燈會高鐵燈區點燈 見證台南400年歷史時刻[影]

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（中央社記者張榮祥台南24日電）元宵明月下，高鐵台南站周遭逾300個台灣燈會花燈今晚照亮夜空，總統蔡英文點亮主燈「龍來台灣」，遊客人手一機記錄亮燈瞬間，紛紛上傳網路社群，見證台南400年歷史時刻。

2024台灣燈會「高鐵燈區」今晚啟燈，蔡總統親自點亮主燈「龍來台灣」，燈區照亮夜空，遊客擠爆高舉手機攝影，行政院長陳建仁、交通部長王國材、台南市長黃偉哲等人也共襄盛舉。

蔡總統指出，台灣燈會2001年起到各縣市舉辦，經過16年，在建城400年時刻又到台南，意義非凡。在中央地方合作下，台灣燈會已是台灣人每年期待盛會之一，也是台灣觀光一大招牌，吸引許多外國遊客。

蔡總統表示，今年台灣燈會以「龍耀台南」為主題規劃2大燈區，「安平燈區」呈現台南深厚文化底蘊，「高鐵燈區」則鄰近沙崙智慧綠能科學城，象徵台南科技和未來；燈會500架無人機表演，全是台南無人機團隊規劃執行，呈現在地文化故事及展現台灣無人機產業實力。

蔡總統說，台灣國際蘭展、世界蘭展同時在台南登場，希望大家拿手機拍照攝影，上傳社群媒體多宣傳，邀請大家到台南賞花及賞燈，並祝福新的一年平安順心。（編輯：郭諭儒）1130224