元宵節 匈牙利旅遊雜誌專文介紹台灣花燈文化

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（中央社記者林尚縈柏林24日專電）元宵節適逢匈牙利最大國際旅展，駐匈牙利代表處與當地最大旅遊雜誌「世界旅行家」（Világjáró）合作推出台南建城400周年專文「眾神之都—台南」，介紹台南城市魅力與深厚文化底蘊。

駐匈牙利代表劉世忠表示，去年是布達佩斯建城150週年，官方舉辦了盛大的慶祝與紀念活動，因此世界旅行家也對同為歷史古城的「台南400週年慶」展現濃厚興趣。

「眾神之都—台南」專文中提到，「國家地理旅遊雜誌」（National Geographic Traveler）和CNN都將台南列為2024年最佳旅遊地點，台南歷史悠久是台灣重要的文化發源地。

大航海時代荷蘭東印度公司的水手在17世紀抵達台灣，在台南與周邊的嘉南平與原住民西拉雅人相遇，開啟台灣歷史的新頁，備受遊客喜愛的安平古堡和億載金城是最好的歷史見證。

文章也特別介紹，今年邁入第35屆的台灣燈會將在台南市安平舉辦，台灣的花燈結合傳統技藝和現代聲光科技，值得到訪。

此外對花卉及自然有興趣的遊客，在春季時可參加國際知名的台灣蘭花展；喜歡人文景觀的遊人可以品味古都的歷史街區，無論是廟宇、教堂或是尋常民宅都可以見到不同時期居民在台南留下的印記。

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最後，文章也推薦遊客在黃昏時分前往安平老街、七股鹽山或是漁光島等濱海地帶散步，享受台灣海峽的夕陽美景及美食，在著名的花園夜市、大東夜市或者武勝夜市，品嘗蝦捲、魚丸、蚵仔煎和刨冰等台灣特色街頭小吃。

劉世忠提到，今年元宵節適逢匈牙利最大國際旅展，希望藉旅遊雜誌專文報導的方式，結合台灣傳統節慶意象，吸引更多匈牙利的朋友來認識與瞭解美麗的台灣，未來也將繼續透過更多文化交流深化台灣與匈牙利的關係。（編輯：高照芬）1130224