接續最強女鬼散步路線 台灣燈會陳守娘花燈受矚目

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市2022年、2023年連2年農曆7月推出「最強女鬼散步導覽路線」，如今清末府城3大奇案之一的陳守娘花燈，也入列台灣燈會高鐵主展區競賽燈區，未展就掀起熱議。

台灣燈會高鐵燈區2月24日點燈，競賽燈區將展出近260件花燈藝術創意作品，其中「台灣奇案-陳守娘」花燈未展掀熱議，市府將於2月24日至3月10日的週六、日及2月28日晚上7時至8時，請來專人介紹陳守娘故事及如何規劃最強女鬼散步路線巡禮。

市府表示，台南都市傳說及民間軼聞是文化傳承及城市養分，陳守娘是清末台灣奇案之一，陳守娘顯靈傳說更是台南人耳熟能詳的傳奇故事，競賽燈區「台灣奇案-陳守娘」花燈及故事解說，讓人體驗台南古都多元文化。

「陳守娘顯靈傳說」是清末府城3大奇案之一，相傳陳守娘故事發生於清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，因廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至和神明鬥法，號稱台灣最強女鬼。（編輯：黃世雅）1130222