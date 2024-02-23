台灣燈會安平燈區市府西側停車場 2/26起撤除

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（中央社記者張榮祥台南23日電）2024台南古都國際半程馬拉松預定3月3日鳴槍開跑，台南市政府今天宣布，台灣燈會「安平燈區」市府西側停車場2月26日起撤除。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台灣燈會「安平燈區」市府西側停車場26日起撤除，以配合台南古都國際半程馬拉松及後續活動，欲前往「安平燈區」賞燈遊客可利用永華市政中心周邊約550個停車格，也可透過運河星鑽臨時停車場，免費轉乘燈區橘線接駁。

市府交通局表示，「安平燈區」2月3日點燈開展後，經農曆春節連假高峰，燈會停車場供給滿足需求，但因台南古都國際半程馬拉松活動，市府西側廣場將做為主要會場，燈區市府西側廣場停車場將停止使用，進行場地恢復。（編輯：謝雅竹）1130223