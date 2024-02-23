日本荷蘭等18組團隊燈會踩街 24日登場

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（中央社記者余曉涵台南23日電）台灣燈會每年的重頭戲之一就是街頭踩街，觀光署今天說，今年的踩街活動將在24日下午登場，包含日本、荷蘭、菲律賓及台灣在地表演團隊共18組，將帶來精彩演出。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，今年台灣燈會踩街活動將在2月24日下午1時30分登場，並邀請日本、荷蘭、菲律賓及台灣在地表演團隊，總計18組表演隊伍，搶先在台南市歸仁區歸仁十八路以踩街方式演出，讓民眾一睹為快。

觀光署表示，今年參加開幕踩街活動的18隊各具特色，包括與台灣交流密切、來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，將在踩街道路上重現日本夜來祭慶典街頭的狂熱氛圍。

遠從荷蘭而來的Close-act街頭劇場，他們吸睛且高人一等的裝扮，必會成為踩街風景中的鏡頭焦點；同樣來自海外，受CNN等國際知名媒體讚譽的菲律賓面具嘉年華的指標性舞團巴克洛市馬斯卡拉舞團，也將帶來精彩演出，展現各國的特色與文化。

此外，觀光署表示，台南家齊高中舞蹈班、將以充滿節慶方位的舞蹈，讓元宵節慶氛圍滿點；南光中學的樂儀隊、稱霸全台的Monster競技啦啦隊；歸南國小民俗團隊的舞龍和跳鼓陣以及兆群表演藝術團等團隊帶來充滿活力及歡樂的精彩表演。

觀光署說，還有台南市政府邀請的溪南金獅學會、吉和堂八家將、日本山形花笠舞、仙台雀舞等團隊一同參與。（編輯：黃世雅）1130223