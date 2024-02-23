台灣燈會「龍來台灣」試燈點亮 王國材：象徵揚名國際

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（中央社記者余曉涵台南23日電）台灣燈會高鐵燈區主燈「龍來台灣」明天正式點燈，今天晚間試燈。交通部長王國材說，今年的主燈象徵台灣燈會要揚名國際，整個燈區不僅結合傳統，也結合5G、3D及AI技術。

2024台灣燈會高鐵燈區將在2月24日到3月10日在台南高鐵站登場，主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」歡迎國際旅客都到台灣來玩，2大燈區共展出300多件作品。

交通部觀光署表示，高鐵燈區包含「主展區」、「城里有光」及「綠能燈區」等，其中主燈「龍來台灣」結合台南在地太陽能光電產業，光源控制運用太陽能儲能系統，成為史上最節能主燈，搭配機械動態展現氣宇非凡的展演。

台灣燈會高鐵燈區主燈「龍來台灣」預計明天元宵節時正式點燈，今天進行試燈並舉行贈燈儀式。

王國材致詞時表示，今年台灣燈會是第35屆，也是台南縣與台南市合併後首次舉辦台灣燈會，這是重要的國際級盛會，希望透過台灣燈會，邀請更多國際旅客來台。

王國材說，上一屆台灣燈會在台南已經是16年前，他在台南安平出生，因此感到特別親切。

王國材指出，主燈「龍來台灣」是台南大天后宮上石柱的黑龍，象徵著台灣燈會要揚名國際，整個燈會結合5G、3D及AI技術，要帶來精彩展演。

台南市長黃偉哲說，台灣燈會被旅遊平台Klook評選為世界上4個最值得參訪的活動之一，今年同一時間還有蘭花展，讓旅客可以白天看蘭花，晚上看繽紛燈光。

觀光署長周永暉介紹，今年除了主燈外，還有7大副燈，就像「北斗七星」一樣，並且國際燈區邀請不少國家作品，希望可以吸引更多國際旅客參觀。

觀光署指出，明天將由總統蔡英文正式點亮主燈，高鐵燈區除了有傳統花燈外，更結合裸視3D等多媒體科技與藝術美學，還有70多組國內外團體進行超過百場展演。（編輯：管中維）1130223