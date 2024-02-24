新北板橋燈會展日本大仙市紙風船 增添日式風情

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）日本秋田縣大仙市長老松博行，23日率團參訪新北板橋元宵燈會，參觀去年贈送的2座紙風船巨型燈籠。他也與大仙市議會議長古谷武美、板橋區長陳奇正，種植櫻花樹見證台日友誼。

板橋區長陳奇正今天以新聞稿表示，今年元宵燈會亮點是，展出日本大仙市去年7月參訪板橋區公所，贈送的「紙風船」大燈籠。

公所官員回應中央社記者詢問表示，紙風船類似天 燈，是利用熱氣原理冉冉升空；2個大燈籠彩繪和服仕女、大仙市吉祥物、金翅鳳凰、青色的卡通生肖龍， 利用外部空氣灌入紙風船內，支撐展示。

公所說，紙風船象徵台日友誼乘風而上，也為春節元宵活動增添日式風情。去年公所回贈20顆板橋特色燈籠，也在大仙市大曲車站JR列車通廊展出，象徵深化台日情誼。

大仙市長老松博行（OIMATSU HIROYUKI）、市議會議長古谷武美（FURUYA TAKEMI）24日傍晚受邀率團訪問板橋，與民進黨籍市議員山田磨衣等，在公所大門園區手植櫻花樹，見證台日友誼生生不息。

老松博行說，這2座紙風船是由大仙市役所（市公所）員工，花1個月彩繪製作，能展出感到非常高興。

他說，每年8月的大曲煙火大會，是日本3大花火大會之一，已有百年歷史，也是目前唯一舉辦煙火競技大賽的城市，遊客可在雄物川河畔觀看煙火與欣賞音樂。

公所說，板橋燈會24日及25日在府中廣場舉辦，也有趣味市集及藝文晚會、街頭藝人互動表演、美食饗宴、文創手作，歡迎欣賞日式特色燈區。（編輯：李錫璋）1130224