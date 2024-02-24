台灣燈會高鐵燈區賞燈暢遊 無障礙服務一次看

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台灣燈會高鐵燈區今天登場，台南市社會局備妥無障礙服務措施，包括交通資訊、導覽資訊、現場服務台諮詢及輔具租借等，歡迎身心障礙朋友一起來台南賞燈。

南市府新聞稿表示，首先是交通方式，外縣市或距燈區較遠身心障礙朋友可搭乘高鐵、台鐵沙崙線前往；輪椅族可搭乘低地板公車(62路、H31部分時段)前往，上下車地點為高鐵車站公車亭，班次可查詢大台南公車網站：https://reurl.cc/G4l6KW 。

搭乘大型身心障礙巴士者，或載運身心障礙團客遊覽車，可於武當路與歸仁十二路交叉口處下車；如需搭乘小型復康巴士，可透過網路或電話提前預約(網址 https://tainanrehabus.com.tw/，電話：06-2983202)，下車地點在歸仁十八路與大武路二段交界處，下車後約5分鐘路程即可抵主展區。

若自行開車或騎車前往，可將車輛停放大武路及歸仁大道交界處H1停車區，身障朋友出示身心障礙證明即可免費停車。H1停車區也提供短程接駁服務，市民有需求可於H1無障礙停車區搭乘有輪椅昇降設備的小客車(停放H1西北側帳篷區)，由H1停車區接送民眾至鄰近主展區的i7服務站。接駁服務時間為下午2時至晚上10時。

身心障礙朋友逛燈會時，有任何疑問或需協助事項，可就近在i1~i8共8個服務站尋求燈會志工諮詢協助。服務站也提供輪椅借用及電動輪椅充電等便利服務。

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台南市政府指出，這次燈會招募近1500位志工投入服務，除了在服務站值勤，也將提供「走動式服務」，穿梭燈區提供各項遊客諮詢、活動引導及各項服務，想知道哪裡有好玩的、美食區如何走、表演何時開始及交通接駁如何搭乘等問題都可詢問志工。

台灣燈會高鐵燈區及安平燈區的各項無障礙措施，包括低地板公車、復康巴士、無障礙停車區、無障礙接駁、無障礙廁所、手語翻譯預約導覽等，南市府彙整便利包，可上台灣燈會官網查詢 (網址：https://reurl.cc/97QjWj)。（編輯：孫承武）1130224