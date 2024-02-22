台灣燈會高鐵燈區2/24點燈 交管疏運一次看

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（中央社記者張榮祥台南22日電）2024台灣燈會「高鐵燈區」24日點燈，台南市政府今天公布交通管制及疏運措施，且呼籲遊客多利用公共運輸，確保交通順暢。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，高鐵燈區交通最便利方式，外縣市遊客可搭高鐵，台南市民可搭台鐵沙崙線，或選擇H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，再步行5分鐘就能賞燈。

週五至週日、及國定假日期間，交通局已商借萬國通路觀光工廠提供725個停車位（下午4時至晚上12時開放免費停車），遊客停妥後再轉乘增開紫線接駁車。

H31市府快線及62平實快線，週一至週四下午1時開車及假日上午9時開車，離峰時段20分鐘至30分鐘1班車，夜間尖峰時段2分鐘至5分鐘1班車，人滿即發。假日增開萬國通路停車場線下午4時開車，10分鐘至20分鐘1班車。

交通局表示，各線接駁車進場至晚上9時，離場末班車是晚上12時，全是免費搭乘；就近進入燈區可免除自行開車到燈區周邊苦尋停車位或違停被拖吊的困擾。詳細接駁車交通站位及路線資訊可至2024台灣燈會官網查詢。

此外，高鐵燈區2月23日起周邊實施道路封閉管制，管制路段包括武當路（站區南路至歸仁12路南下車道）、歸仁12路（高鐵1路至武當路雙向，武當路至歸仁大道東向車道）、歸仁18路、大武路2段（中正南路2段至歸仁大道西向車道）及高鐵1路（高鐵大道至大武路2段雙向）等，以作為行人徒步區及接駁車專用車道。

高鐵燈區鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路等部分路段，假日期間封閉作為機車臨時停車場，高發2路底也規劃為汽車臨時停車場。

2月3日點燈的安平燈區，市府已調整交通管制措施，限縮管制區時間及範圍，管制時間是假日下午4時及平日晚上6時30分，且視燈區周邊道路人潮、車潮，適度開放通行，人車較多時段則引導車輛改道。

安平燈區接駁車2月23日起調整服務時間，平日綠、橘、黃3條路線下午3時開車，離場末班車是晚上11時；假日台南火車站綠線是上午9時，其他橘、黃、銀3條路線下午3時開車，各線接駁車進場服務至晚上9時，離場末班車是晚上12時。（編輯：黃世雅）1130222