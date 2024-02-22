燈會影片有簡體字「中國台灣」 桃園：非市府授權

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（中央社記者葉臻桃園22日電）民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今天質疑，桃園燈會廠商宣傳影片出現簡體字「中國台灣」，是自我矮化、統戰。市府表示，影片並非市府授權，對於影片也無法認同，反對任何矮化的作為。

黃瓊慧向媒體表示，今年的桃園燈會不但沒有主燈，還以「漢服體驗」為名行統戰之實，廠商在宣傳影片片尾出現簡體字「中國台灣、兩岸青年漢服齊聚」的字眼，根本是甘願自我矮化，引起民眾反感後還刪文。

黃瓊慧說，漢服體驗的主責廠商是來自中國的「北京華文版圖文化傳媒有限公司」，臉書粉專「台灣漢服文化推薦官」的貼文還用簡體字打上「中國台灣、桃園元宵燈會」；作詞人方文山推廣漢服、討好中國，拿到市府標案後進行思想統戰，市府竟然還配合，令人傻眼。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟向媒體表示，桃園燈會所有的官方影片都要經過市府審核才能釋出，事前並沒有規劃這支影片，也不知這支影片是誰、在何時拍攝。

周柏吟表示，歡迎所有人來中華民國的桃園燈會，也歡迎外界幫忙宣傳，但是反對任何矮化的作為，也不能接受刻意抹紅、政治操作的作為；會製作更多中華民國桃園燈會的影片，宣傳桃園燈會之美。

觀旅局也發布聲明指出，該臉書粉專內容為民間的交流訊息，觀光旅遊局並無任何授權，也無權干涉，事前也不知情該宣傳影片，對於該臉書粉專發布的影片也無法認同。

桃園燈會漢服展演策展負責人歐陽穎宜表示，邀請西塘漢服文化周漢服活動來台，除了方文山多年的漢服研究與專業外，也因為方文山是桃園人、對桃園宮廟文化有了解；活動除了邀請部分大陸服裝、妝髮專業人員外，大部分是台灣漢服同好團體，以及桃園在地人士共同參加。（編輯：李錫璋）1130222