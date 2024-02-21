更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北燈節展科技美 2/24辦草地野餐星空演唱會

2024/2/21 15:47（2/21 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
竹北市公所21日表示，竹北燈節16日開幕至今已超過5萬人次參與，24日將辦元宵草地野餐星空演唱會，歡迎民眾參加。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月21日
竹北市公所21日表示，竹北燈節16日開幕至今已超過5萬人次參與，24日將辦元宵草地野餐星空演唱會，歡迎民眾參加。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）竹北市公所今天表示，竹北燈節從開幕至今已超過5萬人次參與，現場燈區結合動力科技、音樂等，24日將辦元宵草地野餐星空演唱會，並邀請歌手郭靜演出。

新竹縣竹北市長鄭朝方向中央社記者說，2024竹北燈節於2月16日水圳公園登場，以「未來世界」為主題打造6大燈區，盼能展現新竹城市科技力，也扣緊竹北在地地景人文特色。

鄭朝方指出，期盼民眾可在燈會期間到竹北走訪，燈會區也跨界整合動力科技、音樂、燈光規劃等融入美學，並且有3個燈區是以互動式為主，包含天光漫舞、E化篝火、你做了什麼顏色的白日夢等。

他表示，在24日晚上6時30分辦「元宵草地野餐星空音樂會」，邀請歌手郭靜等演出，歡迎民眾參加，可隨意在草地上席地而坐，聆聽音樂並感受美麗的星空與燈飾，而在會場附近也有街頭藝人定點表演。

竹北市公所提供新聞資料指出，後續也安排有快閃活動，3月2日的晚上8時30分至9時發放竹北燈節限量版悠遊卡，邀請民眾前來賞燈會逛市集。（編輯：李錫璋）1130221

#鄭朝方
#竹北
#郭靜
#新竹縣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51