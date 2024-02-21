竹北燈節展科技美 2/24辦草地野餐星空演唱會

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）竹北市公所今天表示，竹北燈節從開幕至今已超過5萬人次參與，現場燈區結合動力科技、音樂等，24日將辦元宵草地野餐星空演唱會，並邀請歌手郭靜演出。

新竹縣竹北市長鄭朝方向中央社記者說，2024竹北燈節於2月16日水圳公園登場，以「未來世界」為主題打造6大燈區，盼能展現新竹城市科技力，也扣緊竹北在地地景人文特色。

鄭朝方指出，期盼民眾可在燈會期間到竹北走訪，燈會區也跨界整合動力科技、音樂、燈光規劃等融入美學，並且有3個燈區是以互動式為主，包含天光漫舞、E化篝火、你做了什麼顏色的白日夢等。

他表示，在24日晚上6時30分辦「元宵草地野餐星空音樂會」，邀請歌手郭靜等演出，歡迎民眾參加，可隨意在草地上席地而坐，聆聽音樂並感受美麗的星空與燈飾，而在會場附近也有街頭藝人定點表演。

竹北市公所提供新聞資料指出，後續也安排有快閃活動，3月2日的晚上8時30分至9時發放竹北燈節限量版悠遊卡，邀請民眾前來賞燈會逛市集。（編輯：李錫璋）1130221