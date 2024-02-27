綠營質疑標售土地不蓋社宅 中市府：有利整體開發

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市政府將辦理13期與14期部分抵費地標售，民進黨立委與市議員批賣土地不蓋社宅；市府今天表示，抵費地為各街廓重劃分配後零星剩餘的土地，公開標售有利整體開發。

民進黨台中市立委蔡其昌今天在立法院質詢時，關注台中市政府將標售抵費地議題，並舉這幾任台中市長標售土地、興建社宅情形，質疑台中市長盧秀燕是賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒。包括綠營市議員陳雅惠、張家銨、周永鴻、何文海等人也批評是帶頭炒地皮。

有關3月7日將辦理第13期與14期部分抵費地標售，台中市地政局說明，這2區已開發完成，為償還公共設施開發成本約223億餘元，同時減輕每年約3.68億餘元貸款利息壓力，首次依法辦理部分抵費地標售作業。

地政局表示，市府自108年起至112年底共標脫54筆開發區土地，面積約9.237萬坪，標脫金額約638.4億餘元。這幾筆標脫的土地，其中53筆為已完成的區段徵收區配餘地，僅1筆面積約155.6坪土地為已完成市地重劃區抵費地。

至於這次13期與14期部分抵費地標售，地政局指出，釋出2區共計123筆土地，這部分都是按照預定計畫，早於民國98、99年就已公告「重劃計畫書」，現已經歷13年，市議會也一直希望市府能夠公開標售。

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地政局表示，重劃目的主要是透過土地整體規劃開發，提供都市發展所需的公共設施或可建築用地，讓民眾能享有更優質的居住環境，還可減輕市府貸款利息負擔及償還重劃區開發成本，加上抵費地為各街廓重劃分配後零星剩餘的土地，標售後有利整體開發及利用。

地政局並感謝大家對此案的關心，表示這次標售土地完全避開社會住宅用地，地價亦經過地價評議委員會及重劃委員會等地方公正人士、學者專家、估價師評定，過程均依法定程序辦理，若標售有盈餘將挹注市庫推動公共建設。（編輯：蕭博文）1130227