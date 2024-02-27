蔡其昌睽違8年再上質詢台 轟盧秀燕賣地巨人

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（中央社記者王揚宇、郝雪卿台北27日電）台中市選出的民進黨立委蔡其昌今天質詢關注台中市政府將標售抵費地議題，並舉這幾任台中市長標售土地、興建社宅情形，質疑台中市長盧秀燕是賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒，而這也是蔡其昌睽違8年再次於院會質詢。

台中市政府今天表示，抵費地為各街廓重劃分配後零星剩餘的土地，公開標售後有利整體開發及利用。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

蔡其昌過去8年擔任立法院副院長，考量立法院正、副院長的角色為處理議事、協商，不參與一般提案和質詢，因此今天蔡其昌再度站上議場質詢台，引起各界關注。

質詢一開始，陳建仁對蔡其昌說「我不曾給你質詢過」。蔡其昌回應，他坐在上面（主席台）都已經快忘了站在這裡（質詢台）的感覺，今天有機會回味一下。

話鋒一轉，蔡其昌對於台中市府近期將標售底價逾新台幣200億元的抵費地議題，發表看法指出，雖然內政部長林右昌發公文提醒台中市政府，但他看完台中市府的新聞稿，用白話來形容就是「不想鳥你」，照常準備標售。

蔡其昌提到，市府賣土地不是什麼新鮮事，但在這個階段賣土地會面臨兩個挑戰，其中一項就是地方政府首長是否願意把年輕人的問題當施政首要目的，他也抨擊台中市政府、盧秀燕是賣地的巨人以及蓋社宅的侏儒。

蔡其昌說明，歷屆台中市政府標售土地的金額，前台中市長胡志強234億元、前台中市長林佳龍75.5億元，盧秀燕大概賣了504億元土地。社會住宅部分，林佳龍規劃興建18處5278戶，而林佳龍與盧秀燕交接時的社宅有2處1280戶，盧秀燕則規劃4處1611戶。

列席備詢的林右昌則提醒，希望地方政府標售土地時要注意，會產生所謂的定錨效果，特別是這個底價比市場行情高了許多。

蔡其昌表示，台中市政府的底價比周邊土地交易價格貴2成，這告訴大家，台中市的土地應該要繼續上漲，讓年輕人在台中更買不起房子。討論定錨作用，如果是私有土地業者，政府只能透過相關政策與法規規範，但最可惡的是，政府帶頭做這件事情，讓人心寒，難道盧秀燕完全沒有把年輕人的想法、痛苦、期待放在心上。

蔡其昌肯定林右昌發文提醒盧秀燕，但他認為其實這沒什麼用，因為盧秀燕的民調、政治聲望很高，接下來也可能是總統候選人，「區區一個內政部長對她來說是小兒科」。（編輯：張若瑤）1130227