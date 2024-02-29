跨黨派立委組西班牙國會議員友好協會 盼深化交流

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（中央社記者范正祥台北29日電）跨黨派立委組成中華民國與西班牙國會議員友好協會，以及中華民國與亞太地區國家國會友好聯誼會，今天在立法院舉行成立大會，盼深化交流。立法院副院長江啟臣致詞期許國會外交展開新局。

中華民國與西班牙國會議員友好協會會長、國民黨立委呂玉玲表示，立委支持國會交流，增進友好與了解，深化與更堅固彼此的友誼，並盼擴大至各層面。

中華民國與亞太地區國家國會友好聯誼會會長、國民黨立委鄭正鈐也呼籲，努力擴大國會外交能量，立委不分黨派一起為推動國會外交盡心力，大家一起打拚。

江啟臣在成立大會指出，立法院是國會外交最重要的單位，尤其國家處境艱難，更加顯得國會外交的重要性，過去以來立法院也一直扮演最重要和最關鍵的角色。新一屆國會有新的民意、新的組成，國會外交展開新局。

他也建議，國會外交平台也可以和地方活動連結，進行更多的交流。

立法院副秘書長張裕榮指出，中華民國與西班牙國會議員友好協會暨中華民國與亞太地區國家國會友好聯誼會的成立，可以預見實質關係發展，互利共贏。

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包括國民黨立委洪孟楷和民眾黨立委張啟楷在內多位協會成員到場，大家在合影時高呼「國會外交讚」。另外，外交部次長田中光和多位外國駐台使節也出席。

田中光表示，感謝立委致力推動國會外交，與政府協力共同加強與各國關係。他指出，未來外交部將秉持連結行政部門、產業界及非政府組織等各界，在鞏固友邦邦誼的同時，更積極與理念相近的國家建立價值夥伴關係，並持續積極配合立法院拓展國會外交。（編輯：郭無患）1130229