馬紹爾群島新任總統：台馬情同手足 堅定邦誼

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（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，外交部政務次長田中光22日以總統特使身分，出席友邦馬紹爾群島新任總統海妮就職儀式。海妮指出，感謝台灣一路相挺，兩國情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。

外交部上午發布新聞稿表示，友邦馬紹爾群島共和國於當地時間22日上午在馬國國會舉行新任總統海妮（Hilda Heine）及內閣部長宣誓就職儀式。田中光以總統特使身分率團出席，代表台灣政府及民眾向海妮及馬國新政府致祝賀之意。

典禮中逐一宣讀各國元首賀詞，依序為台灣、帛琉、密克羅尼西亞、日本、美國。宣讀總統蔡英文賀詞後獲得全場熱烈掌聲。就職典禮後，田中光晉見總統海妮，並遞交特使國書，以及轉致蔡總統親簽賀函。

田中光表示，台灣與馬紹爾群島近期均順利完成選舉，為共享民主、自由價值的友邦；感謝馬國長期在國際場域支持台灣國際參與，將持續拓展並深化兩國合作領域。

海妮強調，台馬兩國建交26年，雙邊關係歷久彌新；感謝台灣一路相挺，協助馬國推動農業、醫衛、基礎建設、婦女賦權等各項有利民生福祉的合作計畫，並特別感謝台灣在疫情期間與馬國並肩防疫，充分彰顯Taiwan can help良善精神。

海妮表示，台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。海妮也對台灣再次成功舉辦民主選舉表達祝賀，讚許是世界典範，除轉達向蔡總統致意，並祝賀賴清德、蕭美琴分別當選總統、副總統。

外交部提到，多名太平洋島國領袖及理念相近國家代表團也出席就職典禮，田中光代表蔡總統一一致意。

外交部指出，田中光在馬國期間曾與外交暨貿易部長卡內克（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）舉行雙邊會談，與天然資源暨商務部長慕樂（Anthony Muller）、總統助理暨環境部長劉克強（Bremity Lakjohn）及司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）等馬國政要餐敘，就區域情勢及共同關注議題交換意見。

外交部強調，馬方多次就近期諾魯與台灣斷交一事表達深切遺憾，強調馬國永遠與台灣同一陣線，共同抵禦極權擴張，守護印太區域的民主與和平。

田中光並於22日下午出席台灣捐贈馬國60噸白米移交儀式，與馬國內政暨文化部長賈思博（Jess Gasper Jr.）及馬國各環礁地方政府市長共同見證台馬糧食安全合作成果。（編輯：張良知）1130123