響應婦女節啟發包容 賴清德：實現更友善包容社會

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（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨主席賴清德今天邀請大家響應今年國際婦女節Inspire Inclusion（啟發包容）主題，加入串聯行列。一起上傳比愛心的照片，為婦女權益與性別平等共同發聲，實現一個更加友善包容的社會。副總統當選人蕭美琴也祝福所有女性朋友能夠自由地追求舒心自在的生活。

賴清德與蕭美琴今天分別在臉書上發文祝福婦女節快樂，賴清德表示，性別平等不是零和遊戲，不是女性往上、男性就會往下，而是讓每一個人都能擁有平等的機會，一起在社會上合作、競爭、共同生活。

賴清德表示，一直以來，民主進步黨始終堅定捍衛婦女權益，也堅守性別平等價值。去年從錯誤中檢討，積極改革黨內性騷擾處理機制，並且推動性平三法修法，以完整保障性騷擾受害者權益。

賴清德說，在3月8日這個富有意義的日子，新版性平三法就要正式施行，希望藉由更完善的政策支持，讓社會更加關注性別議題，也讓生活在台灣這塊土地上的人們，都可以平等地獲得應有的尊重和發展空間。

賴清德表示，追求性別平權的路上，沒有人該置身事外。性平路上，「我們都是一份子」、不分性別、一起「女」力，繼續為婦女權益與性別平權打拚。

此外，蕭美琴也在臉書發文表示，過去在外交工作中，認識了非常多優秀的女性政治工作者，現在台灣國會的女性比率已經超過4成。看到在大家共同努力下，台灣的性別平權的確在持續向前。

蕭美琴說，在3月8日婦女節這天，誠摯祝福所有女性朋友能夠自由地追求舒心自在的生活，不被性別的框架縮限，為自己、為女們感到驕傲。

另外，民進黨由多位女性立法委員，包括吳思瑤、蘇巧慧、林楚茵、陳亭妃、吳沛憶、陳培瑜、陳素月、黃秀芳、張雅琳，以及郭昱晴、林月琴等人，合力拍攝短片，肯定現代女性在生活中的「斜槓」付出，共同祝福所有女性婦女節快樂。

民進黨指出，目前台灣的國會組成，女性參政者已經超過4成，而近年來各項民主指標，也都彰顯台灣是亞洲性別平等的先鋒，女性的政治參與度在亞洲國家更是名列前茅。

影片中也提及，雖然在性平上的表現卓越，但距離性別平等的各項落實，仍需要更多的努力，才能進一步打破性別刻板印象、實現性別平權，並且為女性爭取更多平等與機會。（編輯：蘇志宗）1130308