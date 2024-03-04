總統核定成立考委提名審薦小組 蕭美琴任召集人

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（中央社記者賴于榛台北4日電）第13屆考試院長、副院長及考試委員9人任期將在8月31日屆滿，總統蔡英文今天核定成立「第14屆考試院考試委員提名審薦小組」，將協助第16任總統賴清德提名考試委員。

總統府發言人林聿禪今天透過新聞稿指出，考試院為國家人力資源部門，致力掄拔優秀人才，健全人事法制，考試委員須超越政黨，依據法律獨立行使職權，肩負為國考試取才、健全文官體制的重任，而現任第13屆考試院院長、副院長及考試委員9人，任期將在113年8月31日屆滿。

林聿禪表示，為使考試委員任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，第16任總統賴清德依憲法增修條文及考試院組織法相關規定，應於5月31日前提名第14屆院長、副院長及考試委員人選，並預計於立法院本會期咨請同意後任命。

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林聿禪說，此次考試委員提名作業，適逢總統交接期間，經520交接小組會商後獲致共識，決議仍採行審薦程序，自即日起展開提名幕僚作業，以襄助第16任總統賴清德以公開、公平、公正方式提名考試委員，納入交接事項。

她表示，蔡總統已核定第14屆考試委員提名審薦小組設置要點，敦聘副總統當選人蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、資政蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢5人為提名審薦小組委員，並由蕭美琴擔任召集人。（編輯：林興盟）1130304