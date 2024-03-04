密西根州長訪台 總統賴副總統將接見交流相關議題

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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國密西根州長惠特梅爾率團來訪，總統蔡英文、副總統賴清德將分別接見訪團，雙方預計討論半導體等經貿與科技議題，就台灣與密西根州間的經貿與科技交流，以及台美經貿關係等議題交換意見。

總統府發言人林聿禪今天透過媒體群組表示，台灣與密西根州近年在半導體、電動車及人工智慧等高科技領域強化產學合作，未來，也期盼台灣與密西根州能深化教育合作與交流，在學術及人才交流等領域密切互動。

林聿禪說，密西根州州參眾議會於2022年3月分別成立跨黨派的「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus），也在2022及2023年連續通過友台決議案，以具體行動肯定台灣與美國的共同價值及堅固夥伴關係。

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她表示，密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）不僅為密西根州首位在任內訪台的州長，繼去年9月訪台以來，這次不到半年就二度訪問台灣，期盼透過此行，促進台灣與密西根州在各領域的合作交流，強化雙邊貿易合作與投資關係。

林聿禪指出，總統府誠摯歡迎美國密西根州長惠特梅爾率團來訪，蔡總統、賴副總統預計將分別於明天上午與今天下午在總統府接見訪問團，預計就台灣與密西根州間的經貿與科技交流，以及台美經貿關係等議題交換意見。（編輯：郭無患）1130304