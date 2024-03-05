蕭美琴主持考委提名首次會 3/26前受理推自薦

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（中央社記者溫貴香台北5日電）考試委員提名審薦小組召集人、副總統當選人蕭美琴今天主持提名審薦小組首次會議獲致共識，自即日起至3月26日止，公開接受各界推薦考試委員人選，也歡迎自我推薦。受理推（自）薦期間截止後，隨即進行審薦工作。

第14屆考試委員提名審薦小組第1次會議今天上午在總統府召開，由蕭美琴主持，蕭美琴致詞表示，這次考試委員提名作業，適逢總統交接期間，經520交接小組會商後獲致共識，決議仍採行審薦程序，襄助總統當選人賴清德以公開、公平、公正方式，於5月31日前提名考試委員人選。

她說，審薦小組委員均為各領域富有聲望的社會賢達，相信借重委員們的專業學養、工作經驗與前瞻視野，定能審慎遴薦出優秀適任的考試委員建議人選，供第16任總統賴清德提名參考，襄助完成這項重要憲法任務。

總統府表示，會議就考試委員提名審薦作業規劃及公開徵才方式等事項進行討論後取得共識。會議決議由總統府函請相關機關、學校及團體推薦，並於總統府網站發布徵才公告，同時透過網路、電視、廣播及使用社群媒體等多元管道，廣為推播徵才訊息；自即日起至3月26日止，為期22天，公開接受各界推薦考試委員人選，也歡迎自我推薦。

此外，總統府指出，正、副院長依例不在審薦範圍。審薦小組預計於受理推（自）薦期間截止後，隨即進行審薦工作。（編輯：林興盟）1130305