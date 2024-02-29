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高普考7/5起舉行 暫定需用名額4459名

2024/2/29 12:17
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（中央社記者陳俊華台北29日電）考試院會今天通過，民國113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，定於7月5日到9日舉行，並在3月12日到21日受理報名，暫定需用名額共計4459名。

考試院透過新聞稿表示，高普考設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區，其中苗栗、雲林考區是今年起增設，苗栗考區更是國考首次設置，提供中部應考人便利應試環境。

考試院說，須進行第二試（口試）的類科，包含高考三級客家事務行政、僑務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師、航空駕駛類科，以及普考客家事務行政類科，口試地點集中在台北考區舉行。

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考試院指出，今年起高普考試列考的專業科目數，較過去減少1到2科，減輕考生負擔；高考三級僑務行政、國際文教行政及高普考航空駕駛類科，增列第二試（口試），以強化選才效能，提升公務人員專業素質與應對能力；高考三級新增昆蟲、司法行政及資通安全3個類科，以滿足用人機關需要。

需用名額部分，考試院說，高考三級設一般行政等94類科，暫定需用名額2920名，普考設一般行政等63類科，暫定需用名額1539名，合計4459名，各類科需用名額情形，3月上旬將公告在考選部網站。（編輯：楊蘭軒）1130229

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