亞太國會議員聯合會訪團赴日 新國會首次出訪外交

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）立法院副院長江啟臣今天率跨黨派立委14人赴日參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，江啟臣表示，此行除了是疫情後首次實體會議，也是新國會第一次國會出訪及外交。

江啟臣接受媒體聯訪表示，今天是立法院跨黨派14個委員一起出訪，也是新國會第一次的國會外交，預定參加11日起在日本東京召開的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，APPU從1965年成立至今，這次要召開第52屆大會，也是疫情後首次實體會議，因為疫情期間都是透過視訊方式開會。

江啟臣說，台灣在2019年時也曾主辦年會，這次由日本主辦，朝野相當重視，所以跨黨派組成14名委員訪團參與，年會主要討論的是關於氣候變遷，尤其是大規模災害如何預防、減災，台灣有經驗也有專業，更想與會員國分享，相信會有很多深入討論。

江啟臣指出，因為參與的都是國會議員，透過國會議員的交流，對相關議題做進一步的討論也分享彼此經驗，希望未來能有更多國際合作。

此行除參加國際組織年會外，江啟臣說，期間也會在日本進行國會外交，拜訪日本主要的朝野政黨及政要，台日間不管在經貿、文化、經濟甚至是安全等方面，都有深厚密切的關係，藉由跨黨派國會議員交流，對於台日間關係深化可進一步加強。（編輯：蕭博文）1130310