接見愛沙尼亞國會友台小組 韓國瑜：好友須多來多往

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（中央社記者王承中台北4日電）立法院長韓國瑜今天接見愛沙尼亞國會友台小組訪問團時表示，「好朋友必須要多來多往」。台愛兩國共享自由民主的普世價值，盼未來與愛沙尼亞在經濟、文化及數位發展等各項領域，加深彼此的交流與合作。

立法院長韓國瑜今天在副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、民進黨立委范雲、民眾黨立委黃珊珊、立法院秘書長周萬來、國際事務處長林晨富以及外交部政務次長謝武樵等人陪同下，接見愛沙尼亞國會友台小組訪問團一行。

韓國瑜在致詞時表示，台灣為「微笑之島」，感謝愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）多次以個別致函方式支持台灣參與聯合國體系，包含「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際刑警組織」（INTERPOL），去年更特別致函「聯合國氣候變化綱要公約」，邀請台灣以觀察員身分參與。

韓國瑜指出，台愛兩國共享自由民主的普世價值，感謝愛沙尼亞在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對台灣在醫療物資上的援助。

韓國瑜表示，愛沙尼亞人口僅130萬，卻是一個數位大國，尤其該國的數位公共服務更是台灣、全球學習的目標，盼未來與愛沙尼亞在經濟、文化及數位發展等各項領域加深彼此的交流與合作。韓國瑜說，好朋友必須要多來多往，對愛沙尼亞國會友台小組致以最真切的歡迎。

裴克多指出，感謝韓國瑜熱情歡迎，訪問團一抵達台灣，便感受到台灣人的熱烈歡迎，知曉台灣人的微笑舉世聞名，為愛國可多加學習之處。愛沙尼亞有6個不同政黨，此行訪台成員便有5個不同政黨及不同委員會的8位重量級國會議員，足見陣容堅強。

裴克多表示，持續密切關注台灣情勢及蓬勃的民主發展，恭賀台灣完成總統及國會大選，並祝賀韓國瑜勝選。目前歐洲各國皆尋求與台灣更緊密的關係，此亦為愛沙尼亞的外交新方向。感謝台灣在疫情期間給予的諸多援助，及台灣人民與政府對烏克蘭的協助，對愛沙尼亞甚有意義。

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裴克多指出，烏俄戰爭後，歐洲各國皆相當憂心威權主義蔓延，面對此趨勢，全球民主國家更應凝聚力量，彼此合作守護民主價值。而台愛兩國雖位處遙遠，但彼此共享民主價值，盼台愛兩國發展出更緊密的合作關係，並邀請韓國瑜、江啟臣及立委擇期訪問愛沙尼亞。

韓國瑜邀請與會所有貴賓合影留念並致贈紀念品後，即宴請訪團，席間賓客雙方就台愛關係、全民防衛、軍事能力、選舉策略、少子化、城市數位發展、新會期黨團互動等議題充分互動，氣氛友好熱絡。（編輯：翟思嘉）1130304