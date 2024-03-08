綠委成立6個多國國會聯誼會 莊瑞雄：延續善的循環

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（中央社記者林敬殷台北8日電）民進黨6位立委今天共同發起成立6個多國國會聯誼會，立法院長韓國瑜表示，這屆立委爆炸式的投入國會外交，國會外交是二軌外交，台灣外交處境困難，感謝立委們熱心投入，希望在立法院休會期間113位立委都能投入外交事務，結交各國朋友，奠定更深厚友誼。

民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、吳沛憶、陳冠廷、王世堅共同發起6個多國國會聯誼會，包括「台灣與歐洲聯盟地區國會議員聯誼會」、「台灣與拉丁美洲國會議員聯誼會」、「台灣－蒙古國會聯誼會」、「台灣與南歐各國國會議員友好協會」、「台灣與南島語系國家國會議員友好協會」，及「台灣與歐洲議會友好協會」。

莊瑞雄說，在國際需要幫助時，台灣力量一直都在，透過國會外交希望延續台灣與國際社會善的循環，以無比堅定的信用贏得國際社會信任，持續深化跟民主夥伴合作，讓台灣自信堅定面向世界，一起努力共同推動與各國的外交關係，共同守護和平。

蔡易餘表示，他從第1屆還是菜鳥立委時就開始擔任蒙古國會聯誼會會長，這次是第3屆。過去跟蒙古議員有很深的交流，在蒙古交流時的很多國會議員現在都當了閣員，希望今年6月蒙古國會改選，能再次組團到蒙古，也期待透過國會外交的力量，台灣與全世界關係更加緊密。

王美惠指出，這幾年政府很努力推動和南島語族的研究與交流，她很注重語言的保存，也擔憂語言流失的問題，這次特別成立與南島語系國家的國會議員友好聯誼會，期盼未來有更多的交流進行務實的國會外交。

吳沛憶說，這些年台灣努力拓展與歐盟國家在經貿、政治及各領域全面性的合作交流，也與歐洲各國持續洽談雙邊經貿協定，希望未來能成功爭取簽署台歐盟雙邊投資協定（BIA），期望能持續堅定雙方的友誼，也讓台灣為國際貢獻更多能量。

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陳冠廷也表示，今天的各國友好協會成立大會，含括了12億人口左右，範圍很廣，也是台灣的核心利益，特別是歐盟，與台灣在利益跟價值都一致的，當利益與價值都一致的話，外交進展會更好。

今天出席成立大會的人士，除了外交部次長謝武樵之外，還包括馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil） 、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、比利時台北辦事處處長馬徹（Matthieu Branders）、吐瓦魯國駐台大使潘恩紐（H.E. Ambassador Bikenibeu Paeniu）、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處特木爾代表（Gankhuyag TUMURBAATAR）等人。（編輯：林興盟）1130308