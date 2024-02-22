賴清德下令地方黨部黨公職 避免人身攻擊

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（中央社記者溫貴香台北22日電）國民黨立委徐巧芯指民進黨高雄市黨部對她進行外貌羞辱，民進黨高雄市黨部已發表聲明道歉。民進黨主席賴清德今天透過中央黨部發函各縣市暨勞工黨部，提醒地方黨部及黨公職要避免歧視性及人身攻擊言論，包含種族、性別等。

徐巧芯今天表示，民進黨高雄市黨部對她進行外貌羞辱，罵她又矮又醜，雖然她習慣被惡意攻擊，但不代表民進黨可以用黨部名義對女性進行外貌羞辱，請民進黨中央黨部道歉。民進黨高雄市黨部回應，對於不當發言，表達最深歉意。

民進黨中央黨部今天發函各縣市及勞工黨部公文指出，網路傳播時代，社群經營至為關鍵，有效提升資訊的傳遞與發布，各縣市黨部及黨公職持續經營社群網路具正向意義，也符合黨的總體目標。

不過，民進黨提醒，各縣市黨部及黨公職應避免歧視性及人身攻擊言論，包含種族及性別等議題，以符合民進黨追求的進步價值，各縣市黨部日後若有性別平等議題或教育訓練需求，請洽中央黨部性別平等部。

民進黨新聞部主任兼發言人吳崢表示，性別平等是民進黨的價值，高雄市黨部小編有所疏失，馬上提醒各地方黨部未來要更謹慎，性別平權是所有黨員必須努力的目標。

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吳崢也透過Threads表示，有錯就改，是從事政治工作應有的態度，許多朋友，包含許多民進黨支持者也都不認同針對外貌進行評論，謝謝大家的關心與意見，支持者的批評是因為對民進黨有更高的要求與期待，大家的意見民進黨都有看到，也第一時間與高雄市黨部進行聯繫。

他強調，性別平等是民進黨的核心價值，民進黨所有同志，未來會繼續和關心性平的大家一起努力，也更謹慎看待自己的言行。（編輯：蘇志宗）1130222