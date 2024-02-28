台灣大選後 分析：北京將加倍對台進行政治作戰

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）學者分析，儘管民進黨籍的副總統賴清德在1月台灣總統大選獲勝，但北京仍認為其在選前的對台策略奏效，未來除了軍事、外交施壓之外，還將加倍對台進行政治作戰。

美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌今天刊出華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）分析北京選後對台策略的文章。

文章指出，台灣這次選舉結果預示了中國未來可能會趁機利用的政治分裂，也顯示北京在選前的介選動作可能已成功推進中國國家主席習近平的雙面策略，意即削減台灣民眾對民進黨的支持及煽動社會不和諧，藉以降低反對與中國統一的聲量。

辛格頓表示，對北京來說更重要的是，賴清德勝選但民進黨在同天登場的立委選舉失利，失去國會過半優勢。民進黨立委席次減少10席，在野的中國國民黨、台灣民眾黨席次分別增加14席、3席，國民黨更躍升國會第一大黨，掌控立院。

這項新態勢預示，未來賴政府在推動政策上將面臨激烈政治暗鬥，特別在國防優先事項及其他嚇阻中國挑釁的政策方面。這正是北京樂見的結果。

這可能意味著賴清德在延續蔡英文政府多項政策方面將面臨困難，包括台灣潛艦國造及義務役期由4個月恢復為1年等計畫。擔憂恐會激怒北京的在野黨立委可能也會蓄意阻撓，致使賴清德在推動強化台美防衛、外交及貿易關係的目標上更加艱難。

這樣一來，恐削弱台灣一致對抗外來威脅的能力，導致自身面對北京脅迫更加脆弱，未能做好準備因應對岸可能的入侵、封鎖或其他敵對行為。

文章寫道，北京利用台灣這次選舉分裂的結果堅稱，民進黨不能代表主流民意，選舉結果改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，暗示了北京認為在野黨國會席次增加證明台灣民眾仍樂於接受兩岸統一的對話。

辛格頓分析，台灣大選後至今，中國未下令在台灣周圍進行新一波軍演，這可能是因為北京過去數月以來的舉措已達到削弱民進黨支持度的目的。

北京在台灣選後釋出習近平先前發表有關台灣的演講內容。他支持中國共產黨負責國際政治作戰及假訊息行動的單位積極反制「支持台獨的分離主義行動」。

中方公布這番言論的時機顯示了習近平認為中國對台政治作戰已取得勝利，並有意持續這項作法，以進一步削弱民進黨支持度並激勵反對黨團結。

對於北京接下來的做法，辛格頓預期，中國除了強化在台灣金門水域的巡查，可能很快也會恢復舉行軍事演習以恫嚇台灣民眾。

在政治方面，他指出，北京可能很快會在幕後運作鼓勵反民進黨的立委彼此合作；在台灣2026年地方選舉前，中國也可能會繼續向力挺拉近兩岸關係的反對黨候選人提供資金及其他支持。

同時，北京還可能向支持兩岸關係親近的台商提供優惠待遇，包括市場准入，盼藉此拉攏台灣企業界。中國也可能透過提供經濟誘因及投資機會，讓國民黨和民眾黨執政的縣市獲利。

在政治及經濟以外，北京也會利用其在社群媒體的強大控制權來宣傳強調兩岸關係改善益處的論述，還可能會重啟兩岸人民交流。另一方面，中國也會加大外交打壓力道，限縮台灣國際地位。

文章寫道，總括來說，台灣這次大選結果並未代表民進黨王朝的開始，也不代表中國不論以何種必要方式推動兩岸統一雄心的結束。民進黨支持度減少顯示北京未來將會加倍對台政治作戰，而非開啟一場可能落敗的武力衝突。

然而，台灣不能因此鬆懈，如今戰場已從飛彈轉為民眾支持，而對抗政治顛覆的韌性仍是最重要的防衛。（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1130228