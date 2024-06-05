美賓州眾議會通過決議 促國會山莊續挺台

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（中央社記者廖漢原紐約4日專電）美國賓州眾議會今天通過HR439號決議案，祝賀中華民國台灣第16任總統賴清德及副總統蕭美琴就職，並重申「台灣關係法」與「六項保證」為台美關係基石，駐紐約辦事處長李光章親臨見證。

決議案強調，台海和平穩定對維護自由、開放的印太地區至關重要，賓州州議會敦促美國國會持續支持台灣有意義參與國際組織。李光章以貴賓身分受邀到場見證重要時刻。

決議文指出，台灣與賓州經濟、文化及民間交流頻密，已建立長遠互惠互利夥伴關係；美國國會於1979年通過台灣關係法，促進台美關係及提升雙邊安全及經濟合作。

賓州於2022年復設在台商務辦事處，推動雙邊貿易投資關係，台灣是賓州在亞洲第6大出口國，台資企業在賓投資創造就業機會，雙方在生技、人工智慧、機器人及智慧製造等領域密切交流。

此外，依據台美2020簽署的教育合作倡議，台師大與賓州州立大學已建立合作夥伴關係，積極推動華語等教育合作。

李光章感謝賓州眾議會通過友台決議案，並指出，45年來，美國信守台灣關係法及六項保證，相信在堅若磐石的台美關係基礎上，台灣與賓州將持續深化經濟、文化、教育及科技合作。（編輯：田瑞華）1130605