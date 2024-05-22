紐約地區國際友人齊聚健走 聲援台灣參與世衛

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）第77屆世衛大會即將召開，駐紐約辦事處與大紐約地區國際友人近期齊聚健走，呼應今年世衛大會「健康至上，全民均健」理念，以具體行動傳達台灣參與世衛的訴求。

駐紐約辦事處長李光章偕同人員及眷屬，18日與派駐聯合國的國際友人穿著印有Health for All, Taiwan Can Help（全民均健，台灣能幫忙）和All for Health, Health for All（健康至上，全民均健）字樣的T恤，沿紐約高架公園（High Line）健走，終點為哈德遜河畔名為小島（Little Island）的水上漂浮公園。

活動適逢週末，由鐵道改建的高架公園聚集許多紐約客和外地觀光客，健走隊伍讓更多國際人士聽見台灣期盼參與世界衛生大會（WHA）的心聲。

第77屆世衛大會預定5月27日至6月1日於瑞士日內瓦舉行。台灣雖積極爭取，仍在北京阻撓下連續第8年未獲邀參加，有別於2009年至2016年兩岸關係和緩時以觀察員身分與會的待遇。

吐瓦魯、貝里斯、巴拉圭等友邦與理念相近國家駐聯合國代表團官員攜家帶眷響應健走，表達對台灣國際參與的堅定支持。

除健走活動外，駐紐約辦事處轄區的康乃狄克州參眾議會近期通過友台決議，內文提及支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

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李光章透過新聞稿表示，台灣持續結合政府與民間力量，並與友好國家攜手合作，協助國際社會實現「健康人權」。然而，2300萬台灣人民的健康權益卻因政治因素長期遭漠視，籲請世衛組織秉持專業、包容原則，邀請台灣參加世衛大會及參與世衛主辦的各項會議、機制及活動，包括協商中的大流行病協定。

李光章說，台灣願與世界各國共同落實世衛組織憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標（SDGs）「不遺漏任何人」願景。（編輯：陳承功）1130522