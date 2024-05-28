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德國衛生部長世衛大會公開支持台灣參與WHO

2024/5/28 08:19
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（中央社記者林尚縈柏林27日專電）德國聯邦衛生部長勞德巴赫在世界衛生大會（WHA）上，公開表態支持台灣參與世界衛生組織（WHO），並呼籲全球運用台灣的專業知識來應對未來挑戰。

來自社民黨（SPD）的勞德巴赫（Karl Lauterbach），是公共衛生和流行病學學者，因在COVID-19疫情期間作為專家頻繁出現於媒體而知名。2021年底，他接任德國聯邦衛生部長，推動多項醫療改革。

其中，包括由聯合政府三黨共同提出，並在2023年5月中旬於德國聯邦議會通過的WHO改革案。提案建議世衛組織提升靈活性，強化在全球流行病防治中領導角色。

提案中特別強調，德國作為WHO成員國，應持續努力爭取讓台灣的衛生部門和健康機構代表，以觀察員身分參加世界衛生大會及WHO相關組織與活動。

在世衛大會演說中，勞德巴赫指出：「世界衛生組織需要減少官僚主義，變得更加靈活和高效。我們需要團結起來，利用每個人的專業知識，包括台灣的專業知識，來應對我們眼前的挑戰。」

他強調，世界正面臨包括氣候變遷、新流行病、抗生素抗藥性及生物恐怖主義在內的多重威脅，因此修訂國際衛生條例和增強世衛組織彈性，比以往任何時候都更加重要。（編輯：張芷瑄）1130528

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