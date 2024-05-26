外交部：全球多國以多元方式 挺台參與WHO及WHA

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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天表示，在「世界衛生大會」（WHA）開議前夕，台灣推動參與世衛組織（WHO）及WHA的訴求，全球已有85個國家的行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學界、意見領袖及公民社會等，逾7000人次以多元方式支持台灣。

外交部發布新聞稿表示，今年11個具有WHO會員國身分的友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆大會議程；友邦高層更持續公開發聲助台，並於來台出席中華民國總統、副總統就職典禮時重申挺台立場；友邦駐日內瓦聯合國代表團組成的「台灣之友集團」也聯合致函WHO幹事長，支持台灣參與WHO及WHA。

此外，理念相近國家支持力道更不斷擴大。除「七大工業國集團」（G7）外長會議及「英國與澳洲外交暨國防部長（2+2）會談」聯合聲明外，美國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本官房長官林芳正、比利時外長Hadja Lahbib、荷蘭外長Hanke Bruins Slot、瑞典外長Tobias Billström、法國外交權理部長里斯特（Franck Riester）等國高階官員公開表達支持台灣參與WHO及WHA。

日本外務省「2024年外交藍皮書」及德國聯邦政府向國會提交的「台灣參與世界衛生組織」工作報告，也都明確表達支持台灣參與WHO及WHA。理念相近國家駐台機構更連續4年力挺，今年計有美國、日本、澳洲、英國、加拿大、德國、捷克及立陶宛等8個駐台機構聯合發布新聞稿。

外交部表示，各國立法部門也展現強勁挺台力道，以通過決議或動議、致函WHO幹事長或各該國家政府高層、質詢、發表公開聲明、社群媒體發文或投書等多元方式表達對台灣支持。

另外，盧森堡國會、荷蘭眾議院、捷克參議院外委會、聖克里斯多福及尼維斯國會、馬紹爾群島國會、瓜地馬拉國會，以及美國、英國、比利時等多國地方議會，也都分別通過支持台灣參與WHO及WHA的決議及動議；歐洲議會也在今年通過的歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）兩份報告中，呼籲歐盟執委會及會員國支持台灣有意義參與WHO等國際組織。

美國聯邦參議院跨黨派議員日前在外交委員會提案支持台灣國際參與，並直指中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議打壓台灣國際空間。此外，由各國友台國會議員所組成的「福爾摩沙俱樂部」，其中來自歐洲議會、歐洲各國及加拿大的25位共同主席發表聯合聲明挺台，呼籲WHO幹事長邀台灣出席WHA；更有總計29個國會、近870位國會議員聯名致函WHO幹事長為台灣強力聲援。

外交部也說，公民社會及草根力量也是支持台灣國際參與的重要助力。全球各地僑團、國際醫衛專業組織、留台校友會等，紛紛透過各種創意方式凝聚推案動能，顯示全球公民社會支持助台的豐沛能量。其中，「世界醫師會」（WMA）再度致函WHO幹事長，要求WHO為台灣敞開大門。

今年以「#TaiwanCanHelp」、「#LetTaiwanHelp」、「#TaiwanDelivers」及「#CountTaiwanIn」進行社群媒體串聯的活動，獲得全球熱烈響應，已有超過5300人次在各社群媒體平台上為台灣發聲，包括美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議院外委會主席卡登（Ben Cardin）、參議院外委會共和黨首席議員芮胥（James Risch）等多位參眾議員。

美國政府也透過其駐日內瓦聯合國代表團等駐外使領館的社群媒體平台助台灣發聲。其他友好國家及友邦的行政官員、國會議員、歐洲議會成員、主流媒體、意見領袖、僑界、醫衛專業人士等，都持續疾呼台灣有能力及意願為全球醫衛做出貢獻，並支持台灣以觀察員身分參與WHA。

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外交部強調，台灣在全球公衛及抗疫的專業能力與貢獻，國際社會有目共睹。面對中國對台灣爭取參與WHO及WHA無所不用其極地打壓，國際社會以更為強勁的力道支持台灣，足證各國更加體認到納台參與的重要性與急迫性。

外交部呼籲WHO秉公行事，傾聽各方支持台灣參與WHO的良心呼聲，抗拒中國的不當影響力，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA及WHO所有會議、活動及機制，以期真正落實WHO憲章所揭櫫「健康是基本人權」的宗旨，早日達致「全民均健」（Health for All）的願景。（編輯：翟思嘉）1130526