未全力支持馬英九訪中？朱立倫：事前事後都表達祝福

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）前總統馬英九日前訪問中國大陸，國民黨遭質疑未全力支持，黨主席朱立倫今天說，事前到事後都表達肯定、祝福；他昨天與馬英九談了很久，一方面表達對此行的辛苦與成功，也多次強調這是開啟兩岸和平的一扇門。

馬英九日前率青年學子訪問中國大陸，並與中共總書記習近平進行「馬習二會」。馬英九基金會執行長蕭旭岑13日表示，馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙，也籲國民黨正視自身價值。

朱立倫今天出席中華民國公教軍警消聯合總會活動前受訪表示，對於馬英九訪問大陸，國民黨中央從事前到事後都表達樂見、肯定、祝福。

他透露，他昨天與馬英九談了很久，一方面表達此行的辛苦與成功，尤其他多次強調，這是開啟兩岸和平的一扇門，就看總統當選人賴清德政府的一念之間，到底要選擇對抗還是對話、交惡還是交流、雙輸還是雙贏。

蕭旭岑呼籲藍白合作速修「反滲透法」，朱立倫說，國家的安全是大家共同的責任，這是毫無疑問，但絕對不能以國家為名，傷害人權，更不能變成某些特定人士或民進黨操控選舉、打壓在野黨的工具。

朱立倫指出，過去這段時間，許多無辜的里長、社團人士、台灣民眾受到傷害、無辜的牽連，相信這是朝野黨團要好好面對的問題，民進黨不要再用意識形態、特定政黨的立場阻擋。國民黨也好、民眾黨也好，或是有識之士，應該共同支持對反滲透法、國安五法中傷害人權，或是作為政黨操作的部分，加以修正。

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媒體報導昨天晚間全台電力拉警報，朱立倫表示，錯誤的政策比貪污更可怕，缺電問題已是常態，但是民進黨就是看不見、聽不見，也不願意面對，新任內閣一定要嚴肅面對，不要再用意識形態、錯誤政策傷害台灣經濟，國民黨的立場就是一切以台灣經濟發展為優先，大家共同面對缺電問題。

此外，談到國民黨立法院黨團提出年金改革修法版本，朱立倫說，軍公教警消屬於國家資產，不屬於任何政黨，大家都支持年改，但不能只從財務角度，還要考慮生活需求以及尊嚴，尤其這幾年年改的結果，造成大量人才流失、士氣低落，甚至沒辦法隨著物價通膨做調整，這都是要改革的，所以國民黨團提出法案，也希望爭取社會大眾支持。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1130416