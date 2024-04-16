朱立倫：物價影響軍公教生活 盼結合社會推新年改

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）公教軍警消聯合總會今天舉行新任總會長交接典禮，國民黨主席朱立倫說，政府不能以財政改革之名，傷害退休軍公教警消，並造成相關人才的流失；同時物價上漲，影響退休軍公教警消的生活，希望能結合社會大眾，一起推動新的年改。

「中華民國公教軍警消聯合總會」今天舉辦新任總會長交接典禮，由於公教軍警消聯合總會長劉盛良任期屆滿，中午改選新理監事，並選出新任總會長，由國民黨公教警消委員會主委林水吉擔任。朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、副秘書長李彥秀、謝衣鳯、國民黨立委王育敏、洪孟楷、許宇甄以及台北市長蔣萬安等人，皆到場致意。

朱立倫在致詞時說，感謝劉盛良對國民黨的付出，並稱讚劉盛良女婿、立法院副院長江啟臣，在這一段時間與立法院長韓國瑜的表現非常好，同時也肯定林水吉過去為國家及黨的貢獻。朱立倫強調，希望未來軍公教警消在林水吉的領導下，能讓更多軍公教警消支持、認同國民黨。

朱立倫表示，國民黨立院黨團提出很多新的年改修法版本，最重要的是，大家要的是尊嚴；軍公教警消是國家重要的資產，政府不能以財政改革之名，傷害退休的軍公教警消，這造成目前軍公教警消大量的人才流失，而且在人才培育過程中，不少人被卡住沒辦法升遷。

朱立倫也說，由於物價上漲、通貨膨脹，影響退休軍公教警消的生活，這些都是重大的傷害，希望國民黨立法院黨團結合社會大眾，一起推動新的年改。

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蔣萬安則說，感謝大家對國家的付出、對社會的貢獻，他了解大家的辛苦，所以出席行政院會時，他曾主動提出，要幫在第一線承受極高風險的人員，爭取危險勤務加給，所以後來確實調整了警察的勤務加給，讓大家能得到實質的待遇。

蔣萬安表示，在台北市，公務人員更是精銳部隊，他在政策的討論上，也都不斷的想要給公務人員更多的支持，包括許多正面的獎勵，因為他認為要給予長期為國家付出的公教軍警消最大的支持。（編輯：翟思嘉、林興盟）1130416