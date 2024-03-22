馬治薇涉受中國資助百萬選立委 開庭辯稱只是朋友

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（中央社記者葉臻桃園22日電）前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選。桃園地方法院今天開準備程序庭時，馬治薇辯稱提供「中央各機關國會聯絡名冊」給中方只是朋友間聊天，收錢後因為怕不禮貌才沒有退回。

前民眾黨員馬治薇今年初以無黨籍身分參選桃園市立委，期間被檢調查獲涉收受中國逾新台幣100萬元資助參選，馬女被桃園地方法院收押禁見，民眾黨也將她開除黨籍；桃園地檢署今年3月依反滲透法、國家安全法等起訴馬女，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。

桃園地方法院今天開準備程序庭時馬治薇辯稱，是在擔任警政時報記者時在中國認識「冰姐」、「阿浩」，後來變成朋友；提供「中央各機關國會聯絡名冊」給對方只是為了聊天使用，

馬治薇辯護人也說，國會聯絡人名冊並非機密，立委及助理等人都有，但面對法官詢問，是否知道名冊印有「公務使用嚴禁轉載」字樣，馬治薇則說沒有注意。

針對收受美元、虛擬貨幣達100萬元資助部分，馬治薇則說，是與「冰姐」、「阿浩」聊天後對方留給自己，要她「收下就好」，她不知道該怎麼禮貌性退回，後續收錢就沒有再詢問對方，錢也都混在一起使用。（編輯：張銘坤）1130322