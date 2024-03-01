馬治薇涉受中國資助百萬選立委 檢起訴求刑3年8月

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（中央社記者葉臻桃園1日電）前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選，桃園地檢署今天偵結起訴，審酌她犯後態度不佳、收受逾新台幣百萬元參選，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。

前民眾黨員馬治薇今年初以無黨籍身份參選桃園市立委第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），期間被檢調查獲涉收受中國逾新台幣100萬元資助參選，馬女被桃園地方法院收押禁見，民眾黨也將她開除黨籍。

桃園地檢署今天向媒體表示，馬治薇涉違反個人資料保護法、反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為，以及國家安全法之為境外敵對勢力交付公務上應秘密文書等罪嫌，今天偵查終結，提起公訴。

桃檢表示，馬治薇在民國112年4月初，赴大陸地區結識2名對台工作單位的人，雙方商議由馬治薇提供台灣政治情報並參與選舉以換取資助。

桃檢調查，馬治薇自去年4月、5月間起多次前往大陸，分別收受資助美金1萬元及5000元，再於10月間、12月間，多次前往大陸地區會面，隨後收取虛擬貨幣「泰達幣」8306元、1106元、9910元，隱匿金流作為選舉所用。

桃檢指出，馬治薇在參選期間，提供台灣「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊），交付公務上應秘密的文書，並受對方有關選舉活動的指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。

桃檢指出，審酌馬治薇否認犯行、避重就輕、犯後態度不佳，且僅為謀私利，受境外敵對勢力、滲透來源資助逾100萬元參與立法委員選舉，企圖潛伏國會，危害台灣主權及自由民主憲政，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元，以儆效尤。（編輯：郭諭儒）1130301