更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
在野提縮短陸配入籍年限 陸配外配獲身分證不同路徑一次看懂
首頁 / 社會

馬治薇涉受中國資助百萬選立委 桃院裁定續押禁見

2024/3/1 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園1日電）前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選，桃園地檢署今天偵結起訴。桃園地方法院認為馬治薇否認犯行，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，今天裁定羈押並禁止接見通信。

前民眾黨員馬治薇今年初以無黨籍身分參選桃園市立委，期間被檢調查獲涉收受中國逾新台幣100萬元資助參選，馬女被桃園地方法院收押禁見，民眾黨也將她開除黨籍；桃園地檢署今天偵結起訴，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園地方法院今天向媒體表示，馬治薇僅坦承有違反個人資料保護法，否認有違反反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為罪、國家安全法等，但依據相關證據，足認馬治薇犯罪嫌疑重大。

桃園地院指出，馬治薇在民國112年4月至5月間，頻繁入出境台灣與大陸地區，顯有相當逃亡國外的能力、有逃亡之虞，且馬治薇矢口否認犯行，在偵訊時供述也與證人證述有所不同，有勾串共犯或證人之虞，有羈押原因和必要，裁定今天起執行羈押並禁止接見通信。（編輯：張銘坤）1130301

#桃園地檢署
#桃園地方法院
#馬治薇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51