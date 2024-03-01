馬治薇涉受中國資助百萬選立委 桃院裁定續押禁見

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（中央社記者葉臻桃園1日電）前桃園市立委候選人馬治薇涉收受中國資助參選，桃園地檢署今天偵結起訴。桃園地方法院認為馬治薇否認犯行，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，今天裁定羈押並禁止接見通信。

前民眾黨員馬治薇今年初以無黨籍身分參選桃園市立委，期間被檢調查獲涉收受中國逾新台幣100萬元資助參選，馬女被桃園地方法院收押禁見，民眾黨也將她開除黨籍；桃園地檢署今天偵結起訴，建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金200萬元。

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桃園地方法院今天向媒體表示，馬治薇僅坦承有違反個人資料保護法，否認有違反反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為罪、國家安全法等，但依據相關證據，足認馬治薇犯罪嫌疑重大。

桃園地院指出，馬治薇在民國112年4月至5月間，頻繁入出境台灣與大陸地區，顯有相當逃亡國外的能力、有逃亡之虞，且馬治薇矢口否認犯行，在偵訊時供述也與證人證述有所不同，有勾串共犯或證人之虞，有羈押原因和必要，裁定今天起執行羈押並禁止接見通信。（編輯：張銘坤）1130301