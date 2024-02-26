涉拿中資助議員候選人 新北檢依反滲透法起訴2嫌

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（中央社記者高華謙新北26日電）檢調查出，台灣中華青年發展聯合會副理事長孫志全與香港江蘇青年總會笪姓會董涉捐款新台幣43萬多元給勞動黨新北市議員候選人王正，新北地檢署依涉犯反滲透法起訴孫男與笪女。

檢調調查，孫男是台灣人，10歲離開台灣前往加拿大讀書、工作，後來被中共吸收，成年後常出席中共政治、統戰組織舉辦的兩岸與台胞等論壇，並以在中國的台灣青年身分配合中共政治、統戰組織及黨媒發表推崇共產黨或支持兩岸統一等言論。

檢調查出，孫男是中國廈門某商務有限公司實質控制人及台灣中華青年發展聯合會副理事長，也是青發聯上海聯絡處負責人，並辦理青發聯在中國事務。

檢調追查，來自中國安徽省的笪女是香港江蘇青年總會會董，香港江蘇青年總會除了與中共政協系統人事重疊，並接受江蘇省委統戰部工作指示，也由準官方性質的社會團體中共全國青聯會分支機構「江蘇青聯會」實質控制，屬於反滲透法所定滲透來源。

檢調調查，身兼勞動黨副秘書長與青發聯理事長的王正在民國111年代表勞動黨參選新北市第8選區市議員後，孫男及笪女透過孫男的趙姓岳父所經營中國公司以「材料款」名義匯款人民幣10萬元至笪女指定帳戶，笪女再自香港匯款美金1萬餘元至王男的姊姊王立所設置帳戶，作為提供王男競選的政治獻金。

檢方調查，依政治獻金法規定，擬參選人收受大陸、香港居民、法人、團體或其他機構的政治獻金，應查證是否符合規定，不符合且不得返還者，應於選舉投票日後3個月內向監察院辦理繳庫。

檢調追查，王男在收受美金匯款後，隨即換匯為新台幣43萬5000餘元，並陸續支用於競選開銷，包括租用競選團隊休息處所、購買口罩、廣告等競選宣傳品，共花費34萬2065元。

偵訊時，孫男及笪女都否認所參與的組織與中共官方有關，孫男並辯稱款項只是借款給王女，笪女指稱只是幫孫男換匯。

新北地檢署檢察官今天依涉犯反滲透法滲透來源捐贈政治獻金罪嫌起訴孫男及笪女；王女依涉犯政治獻金法違法收受來自大陸地區或香港政治獻金且未依規定期限辦理繳庫罪嫌起訴；至於王男，另案偵辦中。

孫男目前在押，笪女被限制出境出海。（編輯：戴光育）1130226