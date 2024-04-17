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傅崐萁25日率藍委訪北京 擬談台灣農漁產品

2024/4/17 19:08（4/17 19:22 更新）
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，將率部分藍委於25日至28日前往中國大陸北京進行訪問。此行除探視台商、台青，也會參訪中國大陸的電動車產業，並與中國大陸的供銷總社洽談台灣農漁產品相關事宜。但對於是否會與中共官員見面，傅崐萁則三緘其口。

國民黨團總召傅崐萁今天表示，將在520前率國民黨立委訪問中國大陸，推動兩岸對話與和平，讓觀光客走進台灣，讓台灣農漁產品行銷大陸，政府不做，自己來做。

傅崐萁下午在立法院與媒體茶敘時指出，此次出訪的時間是25日至28日，共計4天，預計前往北京進行訪問。對於有多少國民黨立委一同出訪，傅崐萁沒有說明，僅表示有小範圍的國民黨立委會一同出訪。

傅崐萁指出，他是以國民黨立法院黨團總召兼國民黨政策會執行長的身分前往中國大陸訪問，除了代表國民黨，也代表台灣的新民意，進行兩岸人民交流。相關的規畫，早在2月就開始進行，原訂19日就要出發，但因為花蓮地震而延後。

傅崐萁表示，此行除了探視在大陸的台商、台青，也會參訪中國大陸的電動車產業，以及跟中國大陸中央單位的供銷總社，洽談台灣農漁產品相關事宜。對於是否會跟中國大陸國台辦等官員會面，以及會面的層級，傅崐萁則三緘其口，僅表示，到時大家就知道了。

對於外界質疑在立法院會期中率團出訪，傅崐萁指出，25日會等立法院的委員會議程結束後，才會出發，所有委員會的議程，沒有一刻耽誤，所有院會該處理的重大民生法案、社會矚目法案、國會改革法案等，都不會有任何的延誤。人民在意的事情，就要趕快做，不需要挑黃道吉日。（編輯：翟思嘉）1130417

#中國大陸
#台灣
#傅崐萁
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