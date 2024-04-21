立院22日審遷建等國會改革法案 柯建銘籲實質審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王承中台北21日電）立法院司法及法制委員會明天將審查包含國會擴建遷建、資安長等條文的國會改革法案，民進黨團總召柯建銘今天表示，此為藍白陣營所沒有的版本，呼籲實質審查。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘指出，有關明天司法及法制委員會的策略，明天上午的黨團幹部會議將討論。

立法院司法及法制委員會22日將先併案審查民進黨團版的立法院組織法、立法委員行為法、立法院議事規則部分條文修正草案等案，並由民進黨立委鍾佳濱擔任輪值召委。

原24日擬繼續排審國會改革法案，鍾佳濱受訪時表示，因近日外界關注法官是否負荷過重，24日議程將改請司法院及各部會進行專題報告，討論如何藉由行政簡化、訴訟減量及科技運動，減輕基層司法官負擔。

由於15日併案審查藍白陣營國會改革法案時，綠營不滿逐條討論時未讓立委發言討論，提出40次散會動議；18日又再上演藍綠攻防，分別提散會動議、延長會議時間動議，雙方數度過招。

對於22日的可能議事攻防，柯建銘今天向中央社記者表示，明天審查的國會改革法案，包含國會遷建、資安長等條文，是藍白陣營所沒有的版本，他呼籲還是實質審查。

不具名的國民黨立委指出，目前還未接獲相關指令，但明天委員會討論的國會改革內容，與15日、18日不同，且是新案子，加上修法內容政治性偏低，若無意外，預料不會有太激烈的朝野攻防，但仍待明天黨團幹部會議討論決定。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，民進黨團版本的議題並非國會改革真正重點，外界關心的是立委如何有效監督行政部門的違法濫權，民進黨關心的是國會如何花更多納稅錢；且立委不該做的事還有很多，例如關說司法、關說假釋、用助理當白手套喬事自肥。

民進黨團版本的立法院組織法草案，明定增設「資通安全處」，由立法院副秘書長兼任資通安全長，且增訂立法院及早規劃國會擴建、遷建案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

立法委員行為法部分，則增訂立委不得有性騷擾或性別歧視言詞和行為，違規者將由立院紀律委員會邀請性別平權專家調查。若有立委違反法定義務且涉刑事責任，由紀律委員會提報移送檢察機關依法辦理。

此外，為確保立法院秘密會議內容不外洩，民進黨團也主張，立委、列席人員及會場員工，禁止攜帶任何通訊產品並應簽具保密切結書，拒絕交付通訊產品或拒絕簽具保密切結書者不得入場；若涉及刑事責任者，將送該管檢察機關依法辦理。（編輯：楊蘭軒）1130421