立委揭露不當銷售手法 籲政府納管融資公司

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北19日電）多位民進黨立委今天舉行記者會，揭露不當銷售手法，有業者以無卡分期付款方式，誘使消費者購買高額化妝保養品並搭配課程，讓消費者欠下高額債務。立委呼籲政府納管融資公司，建立完善的審查與遏止機制。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、林月琴及台北市議員許淑華今天在立法院舉行「揭穿假推銷真調包騙局，落實美容定型化契約稽查」記者會。

鍾佳濱說，他的服務處接獲不少投訴案件，這些案件看似消費糾紛，實則是詐騙。案例多半是，化妝品公司以面訪銷售方式，以購買商品為餌，再推銷護膚課程，一次購買簽約新台幣20、30萬元，推銷過程中逕自將被害者商品拆封，事後宣稱產品開封無法退貨、退費，等到去投訴時，被害者才發現，原本以為是消費的買賣契約，背後卻是一個借貸契約，因而欠下融資公司的高額借貸。

伍麗華指出，這類案件模式都很雷同，上當受騙多半是軍人、學生或剛出社會的年輕人，一時不察，被誘使去買產品或借款，簽下融資公司的無卡分期訂單或本票借款。受限於目前無融資公司專法，融資公司又處在三不管地帶，行政單位是束手無策，呼籲金管會應盡速提出專法，通盤納管融資公司的各項行為，避免民眾誤觸債務陷阱。

林月琴說，無卡分期的消費模式，近年來在台灣校園中越來越盛行，也帶來一系列潛在的危害，因為不透明的利率，讓消費者無法了解還款成本，或在不知情下支付不合理手續費，又或是遇到高額違約金跟滯納金的利息。呼籲政府應立法監管，也要加強學生在金融知識的教育。

公平會公平競爭處專門委員吳丁宏表示，公平會在2019年曾發現某美容業者的消費爭議案件激增且遍佈全台，歷經3年訪查，最後以違反公平交易法第25條，祭出最高額新台幣2000萬元罰鍰，後來衛福部也制定美容定型化契約，盼能遏止類似情況再發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消保處參議賴淑銘則說，業者以免費體驗、試用品誘導簽約，讓消費者無事前準備交易，可視為訪問交易，依消保法規定可以7天無條件解除契約，但業者往往利用話術拖過7天，使消費者無法脫身，或利用產品開封為由使商品無法順利退貨。如今，上述個案可作為主管機關修改定型化契約的依據。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，金管會會督導上市櫃租賃公司公會，建立符合內控自律規範，強化消費者保護，未來也會推動金融知識普及教育。（編輯：林興盟）1130419